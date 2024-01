Dani Flow y el “descarado” trend que está usando para limpiar su imagen: “solo usa a las mujeres”

Dani Flow continúa siendo tendencia en redes sociales luego de los lamentables comentarios que hizo respecto al polémico caso de Nath Campos y Rix, ocurrido en 2021. En contexto, aquel año la influencer denunció que sufrió un abuso por parte del youtuber, lo que llevó a que no sólo fuera cancelado en redes sociales sino detenido y condenado a tres años y dos meses de cárcel, sentencia que lleva en libertad condicional.

La cancelación de Flow se dio tras circular una entrevista de 2022 con el podcaster conocido como Charly Galleta, en la que revictimizó a Nath Campos diciendo que “fue una p*ndejada... y eso que me cag* ‘Rix’ como personaje... pero si fue una p*ndejada por lo que lo metieron a la cárcel”. Asimismo, señaló que tras lo ocurrido, había fotografías de ella con el youtuber.

Dani Flow también se quejó en dicho podcast de las protestas feministas, haciendo hincapié en que no le caen bien las mujeres que se involucran en las marchas y que “rayan el centro”. “Las morras que rayan el centro… me caen gordas, no me representan como mexicano”, dijo.

Dani Flow El reggetonero está siendo cancelado por sus comentarios y canciones misóginas (Instagram)

Otra controversia que surgió fue un video del 2019 en el que aparece rapeando con varios amigos y se le oye decir: “a mi hija jamás la tocaría, pero a sus amiguitas de la secundaría tal vez sí”. Con esto, intérprete de Reggaetón champagne fue señalado de normalizar este tipo de abuso y hasta tachado de “pedófilo” por internautas.

Dani Flow pide disculpas pero no convence

Ante la cancelación que se desató y los cuestionamientos sobre lo que piensa de la inocencia de Rix, el regetonero respondió en Instagram que no creía fuera un violador. “Si yo creyera que es un violador, jamás tomaría como amigo a esa persona”, dijo. “Rix es mi amigo, lo siento, yo no creo lo que la gente que está encima de mí cree (que es amigo de un violador); y yo no voy a dejar que la gente escoja a mis amigos”.

Sobre las críticas a las marchas feministas, Flow dijo que estaba “súper equivocado” y “arrepentido” de haber dicho lo que dijo pero que si no creían en ello, él seguirá tranquilo.

“Mis niñas, yo nunca hablaría mal de la mujer; sé que México es un país muy machista; trato de no serlo; evidentemente juego en la cuerda floja persiguiendo mi sueño. No soy una mala persona; creo en la igualdad, cometo errores como todas las personas; mi éxito en el reguetón son las mujeres”.

El trend de Dani Flow que está indignando a todos

Dani Flow En redes sociales internautas han defendido al reggetonero (TikTok)

Pese a la oleada de críticas, explicaciones de por qué todo lo que ha dicho está mal y sus canciones son una apología al abuso, en redes sociales ha surgido un trend que lo defiende y que está indignando a todos.

Al parecer, un audio con un comunicado de Kimberly Loaiza está siendo utilizado para defender al reggetonero. “Aunque me quieran meter ideas malas de él a la cabeza no lo van a lograr porque yo lo conozco más que todos ustedes. Sé que es un hombre bueno y no, claro que no es perfecto, ¿quien es perfectoen esta vida? Pero yo sé que él tiene intenciones de mejorar. Lo ha hecho y eso cuenta mucho”, se escucha.

Bajo el hashtag #todoscondaniflow, internautas también han salido a defender que “su música no es violenta ni machista”. “@Dani Flow tienes derecho a pensar diferente y eso no te hace un mal hombre. No tiene por qué irse para abajo tu carrera. Yo te apoyo. #daniflow #todoscondaniflow #funa #feminismo”.