La condición de Yeri Mua a Dani Flow para lanzar su canción tras humillantes declaraciones

Yeri Mua La influencer no se quedó callada tras palabras de Dani Flow. (Instagram (@yerimua))

Yeri Mua ha tenido que lidiar con comentarios negativos en las últimas horas, luego de ser salpicada por las declaraciones emitidas por Dani Flow quien apoyó al youtuber Rix -32 años- por la violación a Nath Campos.

El cantante que ha ganado popularidad en los últimos meses también fue criticado por lanzar comentarios pedófilos y menospreciar el movimiento feminista por considerar que las mujeres solo generan caos.

“Al chile, en 15 años de esta rima me voy a arrepentir, pero la vida es de momentos y los tengo que vivir. A mi hija jamás la tocaría, pero a sus compañeritas de la secundaria tal vez y sí”, dijo al habalr sobre la rima más polémica.

Yeri Mua se defiende y condiciona a Dani Flow

Yeri Mua, quien es una de las influencers más querida del momento, ha decidido romper el silencio y callar a quienes han intentado salpicarla con las palabras de Dani Flow. Y es que la mexicana había compartido que estrenaría una canción con el nombrado Rey del Morbo, siendo una de las colaboraciones más comentadas y esperadas.

La influencer pidió no ser relacionada con las palabras del reguetonero y que cesen las criticas y ataques a su persona. Pero esto no fue todo, también lanzó un ultimátum a Dani asegurando que de no disculparse, no sacará su colaboración jamás.

“Aquí lo dejaré claro: si no veo una disculpa sincera ante las declaraciones en contra literal hacia la mujer, NO SALDRÁ JAMÁS LA CANCIÓN NI HABRÁ NINGUNA PARTICIPACIÓN, es OBVIO. La pregunta aquí es ¿por qué me funan a mi?”, cuestionó.

Yeri quien está por lanzar su álbum debut, le puso punto y final a la incómoda situación con la que ha tenido que lidiarpidiendo no ser nunca más vinculada con el caso de Dani o cualquier derivado que pueda surgir de lo que dijo el Rey del Morbo.

“Ahora sí, déjenme en paz. No me metan en polémicas asquerosas que no tengo nada que ver, plis gracias y buenas noches”, finalizó.

Sus fans no tardaron en mostrarle apoyo a la veracruzana que se ha convertido en uno de los fenómenos mexicanos en internet, gracias a su carisma y ahora apunta a conquistar la industria musical, tras incursionar en el género urbano con temas como ‘Chupón’, el cual ha sido viral en redes sociales.

Tocará esperar si Dani Flow decide pedir disculpas públicamente para que su tema con Yeri vea la luz, tras sus polémicas declaraciones que lo han llevado a la cancelación.