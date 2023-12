“Se le está pasando la mano”: Yuya ‘reaparece’ en redes, pero fans critican sus labios y cejas

Yuya compartió a través de sus redes sociales su tierna decoración navideña, sumándose a la tendencia ‘coquette’, envolviendo de coloridos moños el arbolito de su casa, llevándose cientos de halagos por parte de sus seguidores, pero hubo una segunda foto que no terminó de convencer.

La influencer es quizá una de las más queridas en México; sin embargo, entre sus seguidores surgió un debate que hablaba sobre su cambio de look, y es que, Yuya, compartió, a través de sus redes sociales, un nuevo maquillaje que no encantó a todos.

Siempre con una estética sumamente cuidada y fresca, Yuya es un verdadero referente de estilo, con un aire minimalista, combinado con lo casual y lo bohemio, la influencer, quien también es novia del famoso cantante Siddhartha y mamá de Mar, ha sabido llevar una vida alejada de la polémica.

Los tips que comparte han resultado útiles desde que comenzó con su primer video de Youtube, y su creatividad es indiscutible, pero esta vez, parece que Yuya ‘falló’ a sus fans, pues algunos consideraron su maquillaje un tanto atropellado.

Yuya reaparece en redes sociales con cambio de look

Yuya posee uno de los estilos más frescos y camaleónicos, que sus seguidoras buscan replicar en incontables ocasiones, pidiéndole tips de estilo y maquillaje, pero esta vez, la historia se ha tornado diferente.

La influencer reapareció en redes sociales, para mostrar su linda decoración navideña, pero no solo eso, compartió una fotografía con un colorido look que despedía el otoño, con una blusa color anaranjado y líneas abstractas, al que sumó un collar de cuarzos y un peinado de chonguito, con un aire un tanto formal.

Hasta ahí, todo parecía estar bien, un look más que la influencer ha decidido compartir con sus fanáticos, pero fue su beauty look el que terminó dividiendo a sus seguidores, quienes abrieron un debate en los comentarios de su nueva fotografía mostrando su ‘descontento’, eso sí, hubo quienes defendieron a Yuya.

Tunden a Yuya tras reaparecer con cambio de look

Yuya reapareció con un look distinto en su última fotografía compartida a través de sus redes sociales, en el que lució una ligera blusa naranja, pero fue su maquillaje el que no terminó de gustar, pues ni el outfit terminó de convencer.

Algunos arremetieron contra ella, comentándole que era una versión de ‘Pedro Picapiedra’, mientras que otros usuarios decían “Ay no, esas cejas ya están muy largas”, “Muy guapa, pero no me gustan tus cejas”, “A Yuya se le está pasando la mano con este asunto de los labios y las cejas, se ve muy tosca”, “¿Soy yo o en la primera foto de sus labios se ven muy diferentes a antes de ser mamá?”.

