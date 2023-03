“Cuando quieres criticar pero no te sabes el chisme”: buscan humillar a Yuya y quedaron peor

En los últimos días, el cantante Siddartha ha estado envuelto en un escándalo por acusaciones de presunto abuso sexual. La actual pareja de la influencer Yuya quedó al descubierto luego de que una mujer revelara en el marco de la conmemoración por el 8M que este abusó de ella en 2018.

“Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara a que acabara. Tuve que gemir de los nervios y me dijo: ‘Ves como si te está gustando?’. Esas palabras se me van a quedar toda la vida”, escribió en mensaje privado a las administradores de la página, quienes publicaron el testimonio”, se lee en el testimonio.

Fue por esto que el programa Chisme no Like aprovechó para conversar con Beto Pasillas, ex novio de Yuya a quien supuestamente encontraron en un evento el fin de semana. ¿El problema? Que el sujeto al que entrevistaron no era Beto sino Gerudito, otro creador de contenido.

Elisa Beristain y Javier Ceriani, presentadores del programa mostraron la entrevista y sin saber que estaban en una confusión, criticaron al Beto Pasillas falso (Gerudito) por estar opinando de la actual pareja de la influencer.

Confunden a influencer con ex de Yuya

“Nos encontramos a Beto Pasillas, el que era ex de Yuya y ya ven que ahora en la marcha salieron pancartas diciendo cosas terribles de Siddartha, el actual esposo de Yuya quien fuera señalado como abusador en un tendedero”, introduce Beristain.

En medio de la confusión por las preguntas del entrevistador, Gerudito continuó respondiendo como si fuese Beto Pasillas. Al preguntarle sobre lo ocurrido con Siddartha dijo:

“Si alguien abusó, si alguien acosó, si alguien hizo algún tipo de violencia contra una mujer, lo mejor es que sea (procesado) legalmente y que caigan las cartas donde tengan que caer”.

Asimismo, le preguntaron si tenía comunicación con Yuya y él aseguró que no querría hablar con él sobre el tema pero que de igual modo tiene todo su apoyo. Ante esto, Cariani y Beristain calificaron los comentarios de “Beto” como “incómodos” ya que es un ex opinando del actual.

Poco después Gerudito salió a aclarar lo ocurrido:

“Pensaron que yo era el ex novio de Yuya, Beto Pasillas, que es un gran amigo y es increíblemente hermoso y guapo y no entiendo por qué siempre nos confunden en las alfombras”, detalló.

¿Quién es Beto Pasillas?

Pasillas fue novio de Yuya durante cuatro años y al igual que ella inició como creador de contenidos en Youtube. Actualmente sigue involucrado en el medio, editando videos y grabando cortos para Tiktok.

Sobre las acusaciones de abuso, Siddartha emitió un comunicado en el que se lee:

“En relación con la publicación que circula en algunas redes sociales y medios de comunicación de un supuesto evento de abuso en el que se menciona mi nombre, informo a la opinión pública que la acusación formulada en mi contra es falsa”, señaló el músico en su comunicado. “Mi solidaridad con todas las mujeres y personas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia”.