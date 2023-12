“¡Qué vulgar!”: tunden a Jennifer Lopez por su look de ‘traje futurista’ ¿Es el peor que usó?

La noche del 5 de diciembre se celebró la 30ª edición de la gala ‘Elle Women in Hollywood’ desde los Nya Studios en Los Ángeles, California, donde se galardona a todas las mujeres que han causado un impacto en la industria del cine y cambiar la cara de este sector, entre ellas Jennifer Lopez.

Entre las invitadas estuvieron personalidades como América Ferrera, quien no hace mucho, brilló por su participación en la exitosa cinta de ‘Barbie’ junto a Margot Robbie, el ícono de ascendencia mexicana, Eva Longoria, Danielle Brooks, Bella Ramsey, Ashley Tisdale y la ‘Diva del Bronx’, Jennifer Lopez, quien se lució con un arriesgado look al estilo Zendaya.

Una vez más, JLo fue una de las estrellas quien logró capturar las miradas de los asistentes presumiendo un atuendo que ha causado debate en redes sociales, además, llamó la atención que en ningún momento soltó a Ben Affleck y hasta lo agarró a besos en plena alfombra.

Jennifer Lopez en portada Revista 'Elle' Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Eso sí, al recibir por quinta vez el premio ícono, la actriz de 54 años reflexionó sobre los galardonados que no ha recibido de grandes premiaciones, mencionando: “No tengo un Oscar. Y no tengo un Globo de Oro. Y no tengo un Grammy, ni un premio SAG ni un BAFTA, ni un Critics Choice ni un Hollywood Film Award” y continuó: “De todas las cosas que pensé que sería cuando era niña, lo último que sabías que iba a tener en mi lista era un ícono”.

El arriesgado look de armadura de Jennifer Lopez en ‘ELLE Women in Hollywood’

Jennifer Lopez lució un arriesgado atuendo de armadura y falda larga firmado por Grace Ling, sin duda, una de las celebridades más esperadas de los eventos es la ‘Diva del Bronx’ quien siempre logra sorprender por su exquisito gusto por la moda, lamentablemente, este look, no logró convencer a sus seguidores y hasta los decepcionó.

Presumiendo elegantes conjuntos, esta vez, la actriz que diera vida a Selena Quintanilla, tuvo un pequeño ‘resbalón’ usando un atuendo de falda larga que le añadían el toque elegante y formal al evento, a la vez que presumía una armadura metalizada en color azul con la que no solo se unió a la tendencia de este tipo de prendas, también al escote underboob, dejando su espalda completamente descubierta. A su look solo añadió un bolso tipo clutch y joyería larga plateada.

Tunden a Jennifer Lopez por su look de armadura metalizada

Pese a que su look le daba un aire de mujer poderosa, cubierta de una armadura de estilo futurista hecho mediante una impresión en 3D, a sus fanáticos no les encantó la idea de que Jennifer Lopez se sumara a esta tendencia y recibió una ola de críticas por su look.

Tal parece que los fanáticos esperaban más de ella, e incluso llegaron a considerar su look ‘vulgar’, entre los comentarios se lee: “Lo siento, pero esto es una falla. Este vestido es tan poco favorecedor”, “No tiene buen aspecto. Normalmente te ves perfecta. No esta vez”, “¿Por qué usarlo? Mejor ve en topless”.