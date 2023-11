¡Mariah Carey desafió a Carolina Herrera! La sexy prenda a los 50 que muestra ‘mucha panza’

Mariah Carey / Carolina Herrera Instagram: @mariahcarey / Youtube: Carolina Herrera "Spring 2015 - Carolina Herrera Interview | Carolina Herrera New York" (Instagram: @mariahcarey / Youtube: Carolina Herrera "Spring 2015 - Carolina Herrera Interview | Carolina Herrera New York")

Los primeros minutos del 1 de noviembre, Mariah Carey, anunció la llegada de la navidad con un video donde se ve como hombres disfrazados de calabaza descongelaban un enorme cubo de hielo donde la cantante conocida como ‘La Reina de la Navidad’ salía de él para entonar sus famosos villancicos.

Cantando ‘It’s Time’ y teniendo de protagonistas a sus mellizos, la cantante, anunció la llegada de la temporada más ansiada del año, portando un look de ‘Santa Claus’ ceñido al cuerpo y ultra sexy.

Este año la metáfora que la cantante utilizó fue el de haberse mantenido congelada desde la navidad pasada hasta ahora, que la temporada inició y ya por fin pudo cantar de nuevo sus reconocidos temas.

Este tipo de clips ya se han hecho tradición para Mariah Carey, pues el año pasado, mostró una versión diferente donde se le ve ejercitándose sobre una bicicleta mientras utiliza un disfraz de bruja con tela de látex y un gran sombrero de pico, en el que termina transformándose en un cálido look de navidad estilo Santa Claus.

Mariah Carey adelanta el look ganador para navidad

Mariah Carey está sumergida en su campaña por la navidad, y es que, luego de postear su video que inaugura finalmente la navidad, la cantante, de 54 años, mostró una sexy sesión de fotos junto a Victoria’s Secret.

El invierno no termina con la sensualidad, al contrario, la cantante de ‘All I Want For Christmas is You’ adelantó cuáles serían los colores para esta temporada. Entre rojos, y oro rosa y dorados, con sensuales encajes, pero esto no es todo, Carey también optó por un sexy corsé que dejaba al descubierto su abdomen.

La prenda la cautivó de tal forma a la cantante que ella misma la definió como una de sus favoritas, por lo que si quieres destacar esta navidad, apuesta por un corsé que por cierto ha sido la prenda predilecta del 2023.

“Uno de los tops que usé en la campaña, el impresionante corsé rojo, sería perfecto para un espectáculo navideño. Me encanta que los lazos de satén se sienten como si estuvieras desenvolviendo un regalo. Es la combinación perfecta de camp, sexy y glamurosa”.

¿Mariah Carey retó a Carolina Herrera?

A sus 54 años, Mariah Carey luce impresionante, con su larga melena rizada y rubia, prendas seductoras, ceñidas y cortitas, la cantante provoca a Carolina Herrera demostrando que sus reglas se equivocan y no son una ley exacta que hay que seguir.

La famosa diseñadora de modas de origen venezolano, dicta que las minifaldas están completamente prohibidas después de los 40 además menciona que una mujer elegante siempre debe dejar algo a la imaginación, sin embargo, Mariah Carey ha lucido impresionante para esta campaña.