No solo Hilary Swank: estas 4 famosas también quedaron embarazadas de gemelos en sus 40

En octubre pasado, Hilary Swank sorprendió al mundo al anunciar que estaba embarazada por primera vez a los 48 años y no de uno, sino dos bebés con los que cumplirá su anhelo de ser madre.

Desde entonces, la famosa no ha dejado de compartir el avance de su embarazo en redes sociales y sus seguidores han podido verla haciendo diferentes tareas con su baby bump en crecimiento.

Será durante la primavera que la actriz de Million Dollar Baby alumbre a sus pequeños, fruto de su amor con Philip Schneider, y se una al club de mamás que dieron a luz mellizos después de los 40.

Y es que, a diferencia de lo que muchos todavía creen, no es infrecuente que mujeres debuten en la maternidad en su cuarta década de vida por diferentes motivos y sea por partida doble.

Famosas que tuvieron gemelos después de cumplir sus 40 años

De hecho, antes de Swank, otras famosas tuvieron gemelos más allá de los 40. Aunque cada caso es diferente, todas son una esperanza para muchas mujeres de esa edad que sueñan con ser mamás.

A continuación, te recordamos a algunas de estas celebridades que, como la mencionada ganadora del Oscar, vivieron embarazos dobles tardíos para luego convertirse en madres de dos a la vez:

Mariah Carey

La cantante se convirtió en madre con el nacimiento de sus mellizos, una niña llamada Monroe y un niño bautizado como Monroccan Scott, el 30 de abril de 2011. En ese entonces, tenía 41 años.

Los pequeños nacidos en Los Ángeles, fruto de su relación con su exesposo Nick Cannon, son bebés arcoíris pues la famosa sufrió una pérdida antes de quedar embarazada por partida doble.

“Son mucho, pero me dan mucho amor a cambio. No sería la misma persona sin ellos”, aseguró Carey al hablar sobre sus gemelos en una entrevista a la revista People en el año 2019.

Celine Dion

La exitosa estrella tenía un hijo con su esposo, el fallecido René Angélil, cuando dio a luz a sus mellizos fraternales, Eddy Marnay y Nelson, el 23 de octubre 2010. En aquella época, tenía 42 años.

Los varones, quienes fueron concebidos por fecundación in vitro tras varios intentos, nacieron por cesárea en Florida. Un par de meses después, protagonizaron la portada de la canadiense Hello!

“No sé cómo lo hacen las mujeres”, confesó la cantante a la revista entonces. “Todos los días, René pregunta: ‘¿Dormiste bien?’. Yo digo: ‘¡Debes estar bromeando! ¡No se puede dormir!”.

Marcia Cross

La protagonista de Desperate Housewives cumplió su sueño de ser mamá a los 44 años de edad con el alumbramiento por cesárea de sus gemelas, Eden y Savannah, el 20 de febrero de 2007.

Las niñas, producto de su matrimonio con el corredor de bolsa Tom Mahoney, nacieron un mes antes de lo esperado debido a que la actriz fue diagnosticada con preeclampsia.

“Quería tanto ser miembro de ese club (el de mamás), y ahora estoy dentro y es mucho mejor de lo que imaginaba”, contó a People. “Incluso antes de los 30 comencé a pensar en (la maternidad).

“Empezaron a pasar los años y yo estaba ansiosa por el tictac del reloj. Ahora parece que todo estaba destinado a ser”, concluyó en su conversación con la revista en abril de 2007.

Geena Davis

La histrionisa ya era mamá de una niña de 2 años cuando tuvo a sus gemelos, Kian William y Kaiis Steven, el 6 de mayo de 2004. En aquel entonces, tenía 48 años, al igual que Swank ahora.

Los niños, nacidos en Los Ángeles, son fruto de su relación con su cuarto exesposo, Reza Jarrahy. En cuanto a su maternidad, la actriz ha dicho sentirse agradecida de haber sido mamá a los 40.

“Siempre me sentí afortunada de tener a mis hijos tarde, porque siento que cambié mucho”, compartió a The Guardian. “Siempre supe que quería tener hijos, pero no sé qué estaba haciendo esperando tanto tiempo (…). Pero ha sido genial. ¡Y los gemelos son divertidos!”.