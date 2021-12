Mariah Carey derrocha glamur en vestido de seda rojo y capa de “faux fur” con cristales

Además de ser una de las cantantes más talentosas, famosas y exitosas de todos los tiempos, Mariah Carey es reconocida en todo el mundo por su estilo ultra glamuroso a la hora de vestir.

Durante las últimas semanas, la diva ha dado cuenta de esto derrochando elegancia sin parar en epatantes estilismos de diseñador desde sus vacaciones navideñas en Aspen, Colorado.

Como era de esperarse, en las celebraciones del 25 de diciembre, la estrella no decepcionó. Al contrario, cautivó en un look espectacular con el que revalidó su título como reina de la Navidad.

Mariah Carey reinó en las fiestas navideñas con un glamuroso vestido rojo

A través de su cuenta en Instagram, Mariah Carey causó furor al compartir el día de Navidad una serie de fotos en las que deslumbra en su fabuloso estilismo para celebrar la especial fecha.

En las imágenes, tomadas en un escenario nevado, la luminaria de 52 años rezuma garbo enfundada en un elegantísimo vestido largo de seda roja hecho a medida por Dolce & Gabbana.

El traje con el que Carey se convirtió en una diosa navideña presentaba un profundo escote pico; solapas plateadas, mangas transparentes adornadas con cristales y guantes a juego.

Mariah Carey brilló como nunca con su glamuroso look para Navidad | Instagram: @mariahcarey

Además, estaba ceñido al torso y cintura con un detalle drapeado; traía una sexy abertura pronunciada para presumir sus piernas y una distinguida cola de alrededor de un metro.

La madre de dos lucía sensacional en el traje favorecedor a sus curvas. Lo concertó con un par de zapatos de plataforma rojo escarchado con tacón superalto y correas a los tobillos.

Asimismo, en cuanto a los accesorios, la intérprete mantuvo arriba el glam del ensamble digno de una supernova como ella, pero sin sobrecargar, agregando unas arracadas sencillas de oro.

En interiores, Mariah modeló su atuendo para celebrar Navidad sin más complementos, pero para su posado en los exteriores cubiertos de nieve, la cantante agregó una capa para abrigarse.

No obstante, no eligió cualquiera, sino una espectacular prenda en piel sintética blanca, con dobladillo plateado y cristales incrustados confeccionada para ella por la maison italiana.

La elegancia natural de la celebridad se repotenció gracias a su beauty look, llevando su melena dorada peinada en ondas y un maquillaje muy glam que realzó su sempiterna belleza.

“Caminando en un país de las maravillas invernal. ¡¡¡Feliz Navidad a todos!!!”, escribió en la descripción de la publicación que desató el furor entre sus 10 millones de seguidores.

Dolce & Gabbana también publicó en Instagram fotos de Carey posando en el atuendo para el recuerdo creado para que impactara en su fiesta de Navidad junto a su novio, Bryan Tanaka, y sus hijos, los gemelos Moroccan y Monroe.

Mariah sigue cosechando triunfos con All I want for Christmas is you

Cabe destacar que, aunque las fiestas navideñas terminaron, ni el glamur ni los éxitos han parado para la aclamada señora Claus del mundo de la música.

De hecho, el pasado lunes 27 de diciembre, celebró que su tema All I want for Christmas is you sigue en el número 1 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

Con el fin de celebrarlo, la compositora publicó una imagen en la que aparece sumergida en un jacuzzi con un vestido de lentejuelas negras ideal para Año Nuevo en medio de una nevada.

“¡Te amaré por siempre Lambily (sus fans)! Gracias a todos los que ayudan a que estos milagros sucedan”, escribió al pie de la postal en la que aparece junto a una copa de champan.

Con este logro, el tema estrenado en 1994 cumple siete semanas a la cabeza de la importante lista de éxitos musicales. Sin duda, una gran forma de cerrar el año para una cantante.