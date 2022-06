La millonaria demanda que enfrenta Mariah Carey por su tema ‘All I Want for Christmas Is You’

‘All I Want for Christmas Is You’, tema interpretado por Mariah Carey, es uno de los villancicos más escuchados en Navidad, convirtiéndose en casi un himno de la época decembrina. Sin embargo, el compositor Andy Stone, asegura que es un plagio.

Stone habría escrito un tema con el mismo nombre cinco años antes de que saliera el disco de la estadounidense, para la banda de country Vince Vance & the Valiants, publicada en 1989.

Sin embargo, el ‘All I Want for Christmas Is You’ de 1989 no tiene casi nada que ver con la canción de Mariah Carey, pues está más orientado a la balada 50′s.

Para el denunciante, Carey hundió su sencillo al colocarle el mismo nombre a su exitoso tema lanzado en 1993.

¿Por cuánto ha sido demandada Mariah Carey?

De esta manera, la cantante enfrenta una denuncia por parte del músico donde le reclama 20 millones de dólares por daños y perjuicios, acusándola de una infracción de copyright y por apropiación indebida.

Su denuncia también incluye a su co-autor Walter Afanasieff y Sony Music Entertainment.

‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah ha sido uno de los villancicos más exitosos de la historia. Según informes de la BBC en 1994 ya había recaudado más de 60 millones de dólares tras colarse en varias listas de los temas más escuchados tanto en Estados Unidos como en otros países.

Stone asegura que la diva no le pidió permiso para utilizar el título. Sin embargo, este sencillo de Vince Vance & the Valiants solo fue un éxito en las listas country.

Aunque la escenificación y sonido es distinto, la letra de este otro tema dice cosas como “no necesito cosas caras, no me importan / Todo lo que quiero no se puede encontrar debajo de un árbol de Navidad” que podrían aparecer perfectamente en el tema de Mariah Carey.

Incluso aparece la frase “All that I want, it can’t be found underneath the Christmas tree” y pasa a “I don’t care about the presents underneath the Christmas tree”.

De momento Mariah no se ha pronunciado al respecto.