¡Antonela Roccuzzo desafió a Carolina Herrera! Así combinó minifalda y tenis a sus 35 años

El pasado lunes 30 de octubre, Lionel Messi se llevó a casa nada más y nada menos que su octavo ‘Balón de Oro’ y para dicha hazaña el famoso futbolista argentino estuvo acompañado de su familia y su esposa Antonela Roccuzzo.

La famosa empresaria apostó por un sofisticado vestido negro de Louis Vuitton, refinado, minimalista y con un tirante que le daba ese toque especial y sensual al vestido compuesto por detalles dorados en forma de eslabones.

Antonela Roccuzzo es reconocida por llevar un estilo fresco, minimalista y sencillo, acercando su moda a las personas y sobrepasando esa línea invisible que suele existir con los famosos, para mostrar a las mujeres que con prendas que no necesariamente son de diseñador, puedes seguir luciendo igual de elegante y estilizada, es la prueba de que no es necesario gastar para verse perfecta.

Con looks deportivos o ‘simples jeans’ una de las mujeres con más poder adquisitivo, demuestra que el estilo no está peleado con prendas low-cost, al contrario, y con su reciente conjunto de tenis, demostró que Carolina Herrera se equivoca.

También te podría interesar: ¡Dos Barbies! Antonela y Nadia Ferreira mostraron 2 formas distintas de usar pantalones rosas

Antonela Roccuzzo desafía a Carolina Herrera con minifalda y tenis

Antonela Roccuzzo es una importante embajadora de la marca de ropa deportiva ‘Alo’, mostrando sus mejores conjuntos para ir al gym, correr o hacer yoga con un giro cómodo y fashionista, pero esta vez, la rosarina, sorprendió a todos olvidando sus clásicos jeans y leggins para apostar por una diminuta falda.

Su conjunto de pana azul, tenía un estilo como si de un uniforme de tenis se tratara, pero lo mejor de su look es que es una opción ideal si buscas un conjunto casual, su camiseta de cuello ‘V’ incluía un cierre que daba todavía más ese aire deportivo y lo combinó con unos tenis blancos junto a un pequeño bolso gris y un arreglo ‘despreocupado’ y natural con ondas ligeras y poco maquillaje.

También te podría interesar: El perfume favorito de Antonela Rocuzzo, ideal para los 30 y 40 años

¿Qué dice Carolina Herrera sobre las minifaldas y tenis?

Al estilo Anahí, Antonela Roccuzzo demostró que las minifaldas no son vulgares después de los 30 y los tenis siguen siendo una apuesta segura, cómoda y chic para distintas mujeres, todo esto a pesar de lo que Carolina Herrera pudiera mencionar acerca de estas dos prendas de las que por cierto, están muy lejos de estar entre sus favoritas.

Las reglas de la famosa diseñadora para envejecer con elegancia dictan que las minifaldas quedan prohibidas, sobre todo después de los 40: “Veo muchas mujeres por la calle y, de atrás, se ven muy bonitas con su cabello largo y minifalda, pero cuando se dan la vuelta ¡argh! Son señoras y no lo aceptan”. Comenta Carolina Herrera.

Si lo pensamos un poco, Antonela Roccuzzo no rompe esta regla de la venezolana, al menos no todavía, pero sí una sobre el calzado que más odia ¡Los tenis!, que son un prohibido total para Herrera, no importa la edad, pues menciona:

“Yo no camino con tenis, sino con zapatos sin tacón. Se ve uno como raro, como esa gente que va al gimnasio y se pone los pants y de repente se los pone para salir. ¡Se ven horribles! Todo tiene su momento”.