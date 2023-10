El perfume elegante y floral que Michelle Salas usó para su boda: ideal para mujeres de 30 y 40

Michelle Salas se convirtió en la novia tradicional más elegante el pasado sábado 14 de octubre, cuando celebró su boda con Danilo Díaz en el paraíso de la Toscana italiana junto a sus amigos y familiares en una íntima fiesta.

Portando tres vestidos para su enlace matrimonial, Michelle Salas, se llevó los aplausos su diseño de Dolce & Gabbana, confeccionado especialmente por Domenico y Stefano, inspirado en el famoso look de Grace Kelly, que combinó con joyería de la exclusiva marca estadounidense Tiffany & Co.

Si estos elementos no eran suficientes, la hija de Luis Miguel, aderezó su look nupcial con un exclusivo aroma que corrió a cargo de la famosa casa de perfumes de lujo, House of Bō, fundada por Bernardo Möller, quien mezcla su herencia mexicana en sus creaciones.

La esencia de este perfume es un emotivo homenaje a Silvia Pinal, Stephanie Salas y Luis Miguel, retomando elementos que le hacían recordar a Michelle Salas, a las tres figuras más importantes de su vida.

El perfume que usó Michelle Salas para su boda

Bernardo Möller fue el encargado de ofrecer más detalles a la revista Vogue sobre el perfume que había creado su casa de perfumes para Michelle Salas, revelando que la modelo de 34 años había quedado enamorada de House of Bō, desde que conoció sus aromas en 2021.

Fue el empresario de 38 años, quien contó que la hija de Stephanie Salas estuvo involucrada en todo el proceso de elaboración, junto a la famosa perfumista de Malasia, Shyamala Maisondieu, reconocida por su trabajo en ‘Good Girl’ de Carolina Herrera. El mismo definió la esencia del aroma como: “Una historia olfativa de los momentos más importantes de su vida”.

Los tres elementos que brillan en él, son las gardenias que recuerdan a las flores que regló cuando era niña a Stephanie Salas, el cuero a Silvia Pinal (por el auto donde la llevaban a la escuela) y el vino tinto a Luis Miguel, siendo una de las pasiones que ambos comparten.

El perfume ideal para una novia de 30 y 40

Con un aroma que mezcla las gardenias con neroli junto al vino tinto y cuero, muestran una fragancia de carácter, suave, pero extremadamente elegante, siendo no solo el olor ideal para una novia, sino una emotiva forma de honrar a aquellos que fueron claves en nuestras vidas, llevando un pedacito de sus recuerdos y honrándolos a través de un perfume.

Este olor floral con carácter es ideal para mujeres de 30 y 40 años, pues mezcla elementos sofisticados con lo tierno, haciendo a una novia elegante que caminará a paso firme a una nueva etapa de su vida.

Algunas alternativas a este perfume pueden ser, ‘Hypnotic Poison’ de Dior, o ‘Lost Cherry’ de Tom Ford.