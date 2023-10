Usuarios reviven fotos de Michelle Salas sin cirugías ¿Cómo se veía antes y qué se hizo?

Michelle Salas causó furor en redes sociales luego de que se anunciara que había celebrado su boda el 14 de octubre en una exclusiva zona de la Toscana, Italia, específicamente en la Finca Il Borro, a la que acudieron poco más de 200 invitados.

Lo que no pasó desapercibido, fue el look de la hija de ‘El Sol’ quien lució despampanante con un vestido Dolce & Gabbana diseñado por los propios Domenico y Stefano, que inspiraron su diseño en el icónico look nupcial de Grace Kelly, de Helen Rose que ha sido replicado por cientos de mujeres y famosas a lo largo del tiempo.

Con fotografías editoriales que mostraron la belleza del día más feliz de Michelle Salas, pudimos ver en un primer plano, como fue la lujosa, minimalista y tradicional fiesta de enlace matrimonial con el millonario empresario de origen venezolano, Danilo Díaz Granados.

Posando junto a su madre Stephanie Salas, su hermana Camila Valero, hija del integrante del grupo Santa Sabina, Pablo Valero, y a la foto se sumó también la actual pareja de la hija de Sylvia Pasquel, Humberto Zurita, lo que no terminó de gustar a los fanáticos que esperaban una imagen de Luis Miguel.

También te podría interesar: “Parece vestido de alquiler”: tunden a Stephanie Salas por su look en la boda de Michelle Salas

Usuarios recuerdan el antes y el después de Michelle Salas

Considerada como uno de los íconos de la moda más destacados en México, Michelle Salas, brilla por su forma de vestir, su exquisito gusto por la moda y por mezclar el porte y elegancia de la Dinastía Pinal con la de su padre Luis Miguel.

Luego de su boda, usuarios no dejaron de hacer comentarios al respecto, todos con la expectativa de ver al cantante de ‘La Incondicional’ posar para las cámaras de Vogue junto a su hija, sin embargo, el pedido de los fans no ha tenido éxito.

Eso sí, ya hubo quienes sacaron a la luz unas fotografías que muestra cómo lucía antes de sus cirugías plásticas ¿Qué se hizo?

¿Qué cirugías se hizo Michelle Salas?

Algunos destacan que su belleza no ha cambiado, pero estas son las cirugías a las que se ha sometido Michelle Salas.

Michelle Salas ya no se parece a Michelle Salas pic.twitter.com/Gw2vpSePVw — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) October 14, 2023

Bichectomía

Cuando era más joven, Michelle Salas, presumía unos pequeños cachetitos, que al día de hoy ya no se ven por ningún lado, lo que ayudó a destacar sus pómulos y dar paso a un rostro más afilado.

Diseño de sonrisa

Sus dientes también cambiaron, pues eran más pequeños de lo que actualmente son, pues ahora su sonrisa destaca por una dentadura perfecta.

Aumento de labios

Con unos labios un tanto más delgados, no solo los inyectó para que adquirieran mayor volumen, también los perfiló marcando bien sus formas.

Perfilado de mandíbula

A esta sonrisa se le suma un perfilado de mandíbula, lo que le ayudó a tener un mentón definido, siendo esta la cereza del pastel para un ‘rostro perfecto’.

Rinoplastia

La nariz también cambió, pues ahora se ve diminuta y bien respingada, a esto se suma una intervención en los pómulos y hasta en las cejas, dejando como resultado toda una armonización facial.