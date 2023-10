¿Hubo drama? Cómo se llevaron Stephanie Salas y Luis Miguel en boda de su hija: así fue el reencuentro

La boda de la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, Michelle Salas, se realizó este sábado 14 de octubre en La Toscana italiana y contó con cientos de invitados.

Como tanto se rumoreaba, el famoso cantante sí estuvo en la boda de su primogénita, según reportaron algunos medios, llegó justo unas horas antes de la ceremonia en un helicóptero privado, junto a su novia Paloma Cuevas.

Muchos se preguntan por cómo fue el trato entre Luis Miguel y Stephanie Salas, y si se llevaron bien tras años de no verse, y esto es lo que se sabe del reencuentro.

Así fue el reencuentro de Luis Miguel y Stephanie Salas en la boda de su hija Michelle

Aún no está claro si Luis Miguel llevó al altar a Michelle Salas o fue Stephanie Salas como estaba pautado, pues existe discrepancias entre los medios.

Revistas como HOLA! aseguran que Stephanie llevó a Michelle una parte del camino, y luego la tomó Luis Miguel para terminarla de llevar al altar, pero otros medios aseguran que fue Stephanie sola la que la entregó.

Sin embargo, lo que sí se ha confirmado es que tanto LuisMi como Stephanie fueron unos padres maduros, y tuvieron una relación cordial y respetuosa en su reencuentro en la boda de su hija.

Según las revistas Quien y HOLA!, los orgullosos padres estaban sentados en primera fila en la boda, cada uno al lado de su respectiva pareja, Luis Miguel con Paloma Cuevas y Stephanie con Humberto Zurita.

Además, los dos se habrían sentado en la misma mesa, también con sus parejas. “Durante la fiesta, Michelle y Danilo compartieron su mesa con Luis Miguel y Paloma Cuevas, Stephanie Salas y Humberto Zurita, los papás del novio y Eugenio López, gran amigo de la novia y de su familia”, dijo la revista Quién.

Y la revista HOLA! aseguró que uno de los momentos más emotivos y recordados de la noche fue en la recepción, cuando Michelle bailó con su madre Stephanie, y al terminar invitó a bailar a su padre, teniendo un momento hermoso y de los más lindos.

Qué pasó entre Luis Miguel y Stephanie Salas

Luis Miguel y Stephanie Salas tuvieron un romance a finales de los 80, y tuvieron a Michelle el 13 de junio de 1989, pero el cantante la negó por muchos años.

“Ay Dios mío, ¿ahora soy papá? Ya no saben qué inventar, está bien. Que yo sepa no, que yo esté consciente, no. A mí no me han avisado nada. Qué momento, eh”, dijo a Verónica Castro el cantante en el show ‘¡Aquí está...!’.

El cantante no estuvo presente en la vida de su hija sino hasta el 2007, cuando tuvo un primer acercamiento a Michelle , y desde ese momento ha tratado de recuperar su relación.