¿Fue desplante? Hasta Humberto Zurita está en fotos de boda de Michelle y ‘LuisMi’ no: fans preguntan por qué

Luis Miguel y Michelle Salas Aunque Luis Miguel estuvo en la boda no hay muchas fotos y esto ha indignado a los fans (@michellesalasb / Ethan Miller /Getty Images / Instagram)

Este sábado 14 de octubre se llevó a cabo la extravagante y esperada boda de Michelle Salas con su novio Danilo Díaz.

La boda tuvo lugar en Italia y contó con la presencia de la familia de ambos, pero sin duda el más esperado por los fans era Luis Miguel y efectivamente como apuntaban los rumores, llegó a la boda.

El cantante llegó el mismo día a la boda, y según reportan, su encuentro con su hija Michelle fue en el mismo momento de la ceremonia, no tuvieron un momento íntimo antes.

Te recomendamos: ¿Viste a Luismi? Esta es su ‘foto’ en la boda de Michelle Salas: así fue su reencuentro

Luis Miguel no aparece en las fotos de la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz

Según reportan los medios, Luis Miguel llegó pocas horas antes que iniciara la boda de Michelle, y se reencontraron antes de ella caminar al altar.

“Justo antes de subir al altar, se han mirado, se han dedicado unas palabras... han vivido un momento muy íntimo, y que yo creo que ha sido muy emocionante para los dos. Han estado charlando antes de ella reencontrarse con su pareja”, dijo un periodista del programa Fiesta de Telecinco.

Sin embargo, según la revista Hola! y Quién, Luis Miguel sí habría entregado en el altar a Michelle, junto a su mamá Stephanie, pero aún no existen fotos.

De hecho, solo existe una sola imagen en redes en las que se ve, muy a lo lejos, a Luis Miguel en la boda junto a Paloma Cuevas, pero en las fotos familiares y oficiales de la boda no aparece.

En las fotos que circulan en redes, solo se ve a Michelle posando con su hermana Camila, su madre Stephanie, y hasta la pareja de ella, el actor Humberto Zurita, pero nada de Luis Miguel, algo que muchos se cuestionan y han criticado, considerando que haya sido un desplante, o venganza de Michelle por la ausencia del cantante en su vida.

Te recomendamos: La reacción de Aracely Arámbula durante la boda de Michelle Salas, que no pasó desapercibida para Luis Miguel

Foto familiar de la boda de Michelle Salas, y no veo a Luis Miguel. pic.twitter.com/pBVixxBNET — Candy Honey 🍬🍯 (@CandyHoneyLiz) October 16, 2023

“Yo buscando a Luis Miguel en las fotos de la boda de Michelle Salas”, “ok LuisMi no aparece en la foto familiar, que desplante tan feo”, “o sea hasta aparece Humberto Zurita y Luis Miguel no, me parece feo”, “Michelle si tu padre hizo un gran esfuerzo por estar en tu día, mínimo tómate una foto con él”, y “me pareció feo el hecho que hasta Humberto salga y su padre no”, fueron algunas de las críticas en redes.

Más fotos la boda de Michelle Salas…pues parece que LuisMi no entregó a Mich. #michellesalas #luismiguel #bodamichelle pic.twitter.com/XsZkQK12ha — La Chiquilla Indiscreta (@lachismepolis) October 15, 2023