¿Le copió a Karol G? Dua Lipa usó el tinte más ‘arriesgado’ ¡Ya no solo las une un tatuaje!

Dua Lipa emocionó a los fans luego de que archivara todas las publicaciones de sus redes sociales, lo que solo se podría significar una cosa ¡Vuelve con música nueva! tras es el exitoso y polémico lanzamiento de ‘Future Nostalgia’ en 2020.

Los fans notaron que todas sus portadas las había cambiado a un aspecto caleidoscopio, lo que muestra que la cantante de Londres estaría apostando por sonidos nuevos de pop psicodélico de los años 70, y es que, Dua Lipa no ha dejado de experimentar con los temas que hicieron eco en las épocas doradas de la música como 80s y 90s, aludiendo a White Town e INXS.

Dua Lipa album 'Future Nostalgia' ('Future Nostalgia' Warner Records UK) (('Future Nostalgia' Warner Records UK))

Se dice que en su nueva era, estaría involucrado Kevin Parker, famoso por su proyecto Tame Impala, (populares por sonidos psicodélicos en temas como ‘The Less I Know the Better’, su colaboración con Gorillaz y Zhu), luego de que fueran fotografiados en el estudio, lo que supondría una colaboración musical.

Dua Lipa cambia de look al rojo para su nuevo lanzamiento musical

Y como lo está haciendo Danna Paola o incluso Karol G, la cantante londinense, está abriendo un nuevo ciclo y cerrando la época de ‘Future Nostalgia’ con un look nuevo, envuelta en el tinte definido como el más difícil de llevar, en color rojo, luciéndolo de maravilla dejando atrás su clásico negro y rubio.

La nueva fotografía se viralizó de inmediato y la emoción de los fans se vio en los comentarios, quienes aplaudieron su nuevo estilo e incluso la llamaron “Reina del caleidoscopio rojo”. A su post le sumó su ya icónica pregunta “¿Me extrañaron?”, algo que ya había hecho previo al lanzamiento de su álbum de 2020.

Dua Lipa cambia de look Instagram: @dualipa

En la imagen se puede ver a la cantante de 28 años con lo que parece ser un body de tintes ochenteros y aires de gimnasia en colores blanco, rojo y azul, cubriendo su prenda con los brazos, dirigiendo las miradas a su rostro y ‘nueva melena’.

Al estilo Karol G, Dua Lipa nos está abriendo todo un panorama de la nueva era musical que se viene, y es que, recordemos que el color rojo simboliza la pasión, la fuerza y la feminidad.

¿Cómo usar tinte rojo?

Aunque muchos definen el tinte rojo como el más difícil de llevar, hay quienes consideran al tono como uno de los más nobles, pues cualquiera puede llevarlo con mucho estilo, pese a que algunas mujeres tienen miedo de probarlo, lo mejor de todo es que no pasa de moda, tan solo hay que ver a celebridades que ya lo han usado como Rihanna, Shakira y Karol G.

El tono aporta vitalidad y habla de fuerza combinando la pasión, existen variedades de tonos, para elegir el adecuado solo hay que saber el color de piel, de los fríos a los cálidos, el rojo ayudará a destacar las facciones de quien lo utilice, está hecho para hacer brillar a quien se atreva a llevarlo.

