Sofía Elías: la creativa detrás de ‘Blobb’, la marca de accesorios favorita de Dua Lipa

A veces la tecnología no es suficiente, y esa necesidad del ser humano de sentir las texturas y vivir de primera mano, las sensaciones, es algo que ningún aparato de última generación puede darnos. Todo está ahí, afuera, en los paisajes, la lluvia, los olores, los sabores… las personas.

Blobb es la forma más divertida, creativa y positiva de ver la moda, es ese toque de color que incluye la nostalgia de aquellos que crecieron en los 90. Es un proyecto que comenzó solo para Sofía Elías y comenzó a ganarse el corazón del público, poniendo el nombre de México en alto gracias a esta exquisita y colorida joyería que invita a todos a seguir jugando.

Con 28 años, Sofía Elías tiene dos habilidades muy marcadas, la libertad de las Bellas Artes y la estructura de la Arquitectura, egresada de la Academia de Arte y Diseño Bezalel en Jerusalén y Universidad Anáhuac.

“Estudié un año de la carrera de Bellas Artes y luego decidí cambiarme a la carrera de Arquitectura, lo cual me dio mucho conocimiento en distintas áreas. Una parte de mí es muy estricta, todos los dibujos que hago son simétricos y si algo no queda centrado, vuelvo a empezar. Pero luego me deje llevar, y empecé a trabajar un poco más con mis manos, y es ahí cuando nació Blobb”.

— Sofía Elías