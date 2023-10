¿Su enemistad la llevó a la gala? Francia Raísa ‘retó’ a Selena Gomez con el mismo look

La noche del 4 de octubre se llevó a cabo la primera gala de Rare Impact Fund, la fundación de Selena Gomez que lucha por la salud mental, desde Los Ángeles, California, donde una serie de celebridades se dieron cita para apoyar a la famosa ex estrella Disney.

Entre los famosos que ya han apoyado su causa estuvieron, Leo Messi donando una camiseta, Taylor Swift quien donó uno de sus conciertos a la fundación, también se sumó el actor Paul Rudd y el grupo de pop rock Coldplay.

A la gala acudieron una serie de empresarios y celebridades, pero hubo una figura en especial que se robó la atención de los invitados y los medios que se dieron cita a dicho evento, la entrañable amiga de Selena Gomez, Francia Raísa, quien de una vez por todas, acabó con los rumores que por mucho tiempo las habían mantenido en enemistad tras el trasplante de riñón hace seis años a la cantante de ‘Calm Down’.

Pero tras una serie de especulaciones que, por cierto, nunca fueron confirmadas, Selena Gomez y Francia Raísa, parecen haber limado asperezas, pues se han mostrado más unidas desde el último verano cuando compartieron que estaban cenando juntas y hasta haciendo matching outfits ¿Cuál distanciamiento?

Selena Gomez y Francia Raísa sellan su amistad con matching outfits

Tras una serie de rumores que apuntaban a que Francia Raísa estaba en desacuerdo con el estilo de vida que Selena Gomez había adoptado tras el trasplante de riñón, detonándose, cuando fue vista tomando alcohol y luego de que la cantante asegurara que Taylor Swift era su única amiga en la industria, ambas habrían terminado por distanciarse.

Pero la noche de ayer, los rumores terminaron, luego de que ambas fueran vistas en la gala benéfica de Rare Fund, donde la exnovia de Justin Bieber, lució tres impactantes estilos que estuvieron a cargo de la misma estilista de Anne Hathaway, Erin Walsh.

El primero de ellos y con quien terminó haciendo ‘match’ fue un vestido en color plata con una gran rosa al centro de su pecho y cuello hálter firmado por Valentino, mientras que Francia Raisa optó por un look de vestido largo en forma de sirena con un hombro descubierto.

Francia Raísa habla sobre su amistad con Selena Gomez

La actriz de 35 años, habló sobre su amistad con Selena Gomez para los medios de comunicación que estaban ahí presentes y terminó zanjando los rumores sobre enemistad cuando reveló que consideraba a la cantante como su ‘hermanita’, resaltó que si bien, su relación no es perfecta, ambas están bien, y su distanciamiento no se produjo tras el trasplante como muchos creen.

“Obviamente la trato como a mi hermana pequeña, ella me trata como a su hermana mayor... No conozco ninguna relación que sea perfecta... Cuando surgió nuestra situación... No, nunca me lo imaginé, pero obviamente nunca me arrepentí”.

Contó que se conocieron hace 16 años, cuando ambas fueron protagonistas de populares programas para audiencias jóvenes, fue cuando, Selena Gomez se le acercó y le dijo que su madre había tenido un embarazo adolescente y que amaban su programa, después la cercanía continuó produciéndose hasta que ambas enfrentaban una ruptura, lo que las hizo unirse todavía más, haciéndose inseparables y viviendo el ‘mismo trauma’.

Recalcó la importancia del distanciamiento: “A veces siento que las personas necesitan pasar tiempo separadas para poder crecer. [Selena y yo] casi tuvimos que emprender nuestro propio viaje y crecer. Ahora estoy muy feliz con mi carrera y mi esfuerzo. No sé si sería capaz de hacer eso si realmente no me tomara un tiempo para mí y descubriera qué diablos estaba pasando conmigo porque no estaba bien”.

Por último, confesó que el vestido fue una simple casualidad, pues, no habían hablado en ningún momento de él, revelando que lo único que habían coordinado era su ‘bronceador’.