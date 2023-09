¿Usaron los mismos zapatos? Selena y Hailey brillaron juntas en Paris ¡Con matching outfits!

La Semana de la Moda de París dio inicio con el pie derecho si se trata de unir a diferentes celebridades, esta vez, fue el turno de Hailey Bieber y Selena Gomez, quienes extrañamente fueron captas saliendo del mismo restaurante ¿Adiós rivalidad?

Aunque no se sabe exactamente si ambas compartieron un momento juntas, es un hecho que este evento sucede casi un año después de aquel encuentro viral, tras ser invitadas a la gala del Museo de la Academia, mismo que encendió las redes sociales y acababa con todos los rumores de una supuesta rivalidad entre ambas.

Pero el paso del tiempo, volvió a ponerlas en el centro de la polémica luego de que a principios de este año, Kylie Jenner y Hailey Bieber se ‘burlaran’ de las cejas de Selena Gomez, lo que retomó la teoría sobre una supuesta obsesión de la esposa de Justin Bieber con su exnovia.

Este encuentro se daría luego de una serie de dimes y diretes alrededor de ellas, y la reciente publicación en la cuenta de TikTok de Selena Gomez, subiéndose al trend de una de las escenas de Sex and the City cuando Ken llama a Samantha Jones “Hello, it’s over i told my wife”, lo que muchos atribuyeron como una indirecta a Hailey Bieber.

¿Selena Gomez y Hailey Bieber juntas en París?

La Paris Fashion Week va empezando y las sorpresas apenas comienzan, pero seguramente, quienes se llevarán una mención honorífica serían Selena Gomez y Hailey Bieber, quienes fueron captadas saliendo del mismo restaurante ¿Tuvieron un encuentro estilo Taylor Swift y Sophie Turner?

Lo que se desconoce es si ambas habrían compartido algunos momentos juntas, pero si es un hecho que estuvieron más juntas que como usualmente se acostumbra, esto sin duda, es un claro llamado a parar de una vez por todas con la eterna rivalidad que las ha perseguido desde que se dio a conocer el romance y boda de Hailey Baldwin con Justin Bieber.

El video rápidamente se hizo viral, dejando a su paso una serie de comentarios sobre este posible encuentro entre ambas celebridades, además, hubo una usuaria que, incluso notó que quizá estaban usando el mismo calzado que se trataba de unos zapatos bajos de punta en color negro ¿Matching outfits?

Selena Gomez brilla en París con estos looks

Selena Gomez vuelve a brillar y esta vez no es el vestido rojo de los VMAs, ni otras galas, sino que está siendo parte de una de las semanas más importantes de la industria de la moda como la Paris Fashion Week, en la que, a poco tiempo de haber llegado ya nos regaló algunos outfits de ensueño, sexis y elegantes.

El primero de ellos, fue el look que utilizó para su lunch en el restaurante, al que también acudió Hailey Bieber, que se trató de un vestido blanco entallado con mangas voluminosas en forma de globo y polka dots.

El segundo se trató de un minivestido de tirantes lleno de pequeños cristales que, sin duda, le dieron el toque glam. Esto retoma uno de sus primeros vestidos con los que fue vista saliendo de un club al que sumó unas botas extra largas.

Por último, nos enseñó que la camisa blanca está moda con un look oversize al que sumó una minifalda de mezclilla, botas de estampado de serpiente color beige y un top blanco.