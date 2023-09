Selena Gomez y el polémico video que está desatando teorías ¿Fue indirecta para Hailey Bieber?

A una semana del estreno de su nueva canción ‘Single Soon’, Selena Gomez dio mucho de qué hablar con un video que subió a su cuenta de TikTok, lo que provocó que algunos pensaran que estaba adentrándose a un nuevo drama con Hailey y Justin Bieber.

En pleno día del lanzamiento de Rhode x Krispy Kreme con un gloss de fresa en colaboración con empresa de donas, Hailey y Justin protagonizaron un incómodo momento donde, muchos señalaron al cantante canadiense de faltar al respeto a su esposa por presumir un look desaliñado usando crocs y ropa deportiva en un evento tan importante para la modelo.

Hailey y Justin Bieber Instagram: @justinbieber (Instagram: @justinbieber)

Mientras tanto, Hailey Bieber, utilizaba un minivestido rojo y sandalias que causaron furor en redes sociales y la colocaron como un ícono de estilo, no sin antes, generar miles de memes por la forma en la que ella y su esposo fueron vestidos.

Fue justo ese mismo día, que Selena Gomez compartió un video en redes sociales como parte de un trend de TikTok, pero muchos asumieron que podría ser una nueva indirecta para la pareja de su ex.

También te podría interesar: A lo Will Smith y con ‘looks opuestos’: Justin Bieber dedicó un tierno gesto a Hailey Bieber

¿Selena Gomez ‘arremetió’ contra Hailey Bieber?

El 22 de agosto, en pleno día del lanzamiento de la colaboración de la marca de Hailey Bieber, Selena Gomez posteó un video en su cuenta de TikTok, un clip que parecía no tener ‘fines oscuros’ terminó desatando duras críticas.

En clip ocupó el audio de una de las escenas de Sex and the City cuando Ken llama a Samantha Jones “Hello, it’s over i told my wife” (Hola, se acabó, le dije a mi esposa) a lo que ella responde “Who is this?” (¿Quién habla?), con la canción ‘What is Love’ de Haddaway al fondo del clip.

Los usuarios inmediatamente relacionaron el clip con el matrimonio de Hailey, acusándola de involucrarse en un nuevo drama con la modelo y pidiéndole que supere a Justin Bieber, pues ya han pasado más de cinco años desde su ruptura con el canadiense.

Entre los comentarios se leía: “Esa Selena manda unas bien directas” y otro “Lo entendiste tú, lo entendí yo, lo entendió él y lo entendió ella”. Esto provocó que la acusaran de que no superara a ninguno de sus ex y no solo a Justin, pues también se trajo a colación a The Weeknd, Charlie Puth y hasta a Zayn Malik.

El verdadero trasfondo de su video tenía que ver con el lanzamiento de su tema ‘Single Soon’, que habla sobre la decisión de dejar ir una relación y lo liberador que puede sentirse después de hacerlo.

También te podría interesar: Todo lo que se necesita para ser novio de Selena Gomez dicho por la misma actriz y cantante

Un drama de hace años

El ‘drama’ entre la ex estrella Disney y la modelo viene de tiempo atrás, basta recordar que a finales de febrero, se desató una controversia en la que se vio involucrada hasta Kylie Jenner, luego de que supuestamente se burlaran de las cejas de Selena Gomez.

Si bien, la cantante de ‘A Year Without Rain’ ha pedido a los fans, dejar tranquila a la esposa de Justin Bieber, dejar de rivalizarlas y parar con el odio hacia ella:

“Hailey Bieber se ha acercado a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad tan odiosa. Esto no es lo que defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio o la intimidación. Siempre he abogado por la amabilidad, y realmente quiero que todo esto se detenga”.