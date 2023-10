¿Le copió a Nadia Ferreira? Danna Paola usó este costoso look en la pelea del Canelo

La noche del sábado 30 de septiembre, Danna Paola cautivó al público con su presentación del Himno Nacional Mexicano, durante la pelea de Saúl el ‘Canelo’ Álvarez contra Jermell Charlo en Las Vegas desde el T-Mobile Arena, rompiendo de una vez por todas, la maldición a varios cantantes acechó al momento de entonarlo, pues muchos solo se han quedado en el intento.

Aunque tuvo un ligero ‘desliz’ con una parte de la letra que compusiera Francisco González Bocanegra y musicalizara Jaime Nunó, cantando: “‘De la paz el arcángel divino’ y dijo ‘de la paz del arcángel divino’”. Fueron miles los usuarios que apoyaron a la estrella pop de 28 años, aplaudiendo su versión y resaltando su poder para poner en lo más alto a nuestro país.

Danna Paola y Saúl 'El Canelo' Álvarez Instagram: @dannapaola (Instagram: @dannapaola)

Pero su interpretación no fue lo único que cautivó al público, también su look, que la afianzan como un ícono de la moda, y es que, no por nada, es embajadora de grandes marcas como MAC y Fendi. Respecto a la marca de maquillaje, fue algo que hace una semana reveló, sumado a su regreso a la música, asegurando que estaba en un proceso de metamorfosis, estaba a punto de finalizar.

De esta forma, Danna Paola, logró salir bien librada de algo que artistas como Jorge ‘Coque’ Muñiz, Ana Bárbara, María León y hasta Ángela Aguilar habían desatinado, cortando la maldición de aquellos que interpretan el Himno Nacional Mexicano.

El costoso look de Danna Paola en la pelea del ‘Canelo’

Para una ocasión tan importante, Danna Paola optó por piezas que le sumaban elegancia y es que no es para menos, pues los ojos del mundo estarían puestos sobre ella, cargando una fuerte presión sobre sus hombros del que logró salir airosa.

Con un blazer negro tipo vestido con botonadura dorada con valor de poco más de 1900 dólares, medias negras y botas estilo polaina con un costo de alrededor de 2500 dólares, todo firmado por Balmain, a esto, solo sumó un collar vintage de Dior de la temporada otoño-invierno 2013, con el que Danna Paola se llevó la medalla como uno de los íconos de la moda más destacados de la actualidad.

Danna Paola look que usó en la pelea del 'Canelo' Álvarez Instagram: @dannapaola (Instagram: @dannapaola)

A esto se suma, un beauty look gótico, donde los tonos marrones destacaron entre todo. En lo que respecta a su peinado, la cantante de ‘XT4S1S’ dejó suelto su pelo negro con algunas ondas negras que destacaban.

¿Le copió el look a Nadia Ferreira?

Tal parece que Balmain está de moda, y es que hace apenas una semana, vimos a la famosa modelo paraguaya, Nadia Ferreira, utilizar prendas de la marca de moda francesa, para celebrar el bautizo de su bebé en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.

Se trató de un vestido blanco de tweed con botonadura dorada, al que sumó un blazer del mismo tipo, cuyo valor se aproximaría a los 4500 dólares en total.