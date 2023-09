Salma Hayek probó que las mujeres de busto grande también pueden usar escote: 5 estilos más favorecedores

¿Cuántas mujeres de busto grande no han dudado sobre comprarse una prenda solo por ser ‘demasiado reveladora’? Este artículo te enseñará que no hay nada que temer, y que es hora de romper estereotipos, presume tus atributos sin miedo.

Una popular influencer en TikTok, Melissa Letion, hizo una profunda reflexión a través de un video en su cuenta, donde menciona “No deberías usar escote con 🍒 grandes” y añade “Mama said that it was OK” (Mi mamá dijo que estaba bien) acto seguido, comparte una serie de fotografías de famosas que destacan por este atributo y cómo es que lucen impactantes sin temor a mostrarse como ellas son.

La tiktoker pone de ejemplo a Salma Hayek, Sydney Sweeney, Scarlett Johansson y la barranquillera Sofía Vergara, impactando con amplios escotes sin perder su naturalidad y mucho menos la elegancia.

A este video se sumaron varios testimonios de mujeres que por mucho tiempo, la sociedad las hizo sentir inseguras solo por tener un busto grande, una de ellas mencionó: “Siempre me criticaron por usar escotes, ahora nunca ando escotada, siempre tapada y ni hablar de la mala postura que generé por la inseguridad de mis pechos, ahora trato de corregirla y me importa tres pepinos si a alguien le molesta”.

Recuerda, la moda se trata de ser tú misma, no te ocultes por complacer a la sociedad, pues se trata de la actitud con la que luces la ropa, no de lo que marcan las reglas. Aquí te dejamos los escotes más favorecedores si eres una mujer de busto grande.

También te podría interesar: Estos son los 6 vestidos en tendencia que no pueden faltar en tu closet este otoño/invierno 2023

5 escotes más favorecedores para mujeres de busto grande

Recuerda que uno de los mejores atributos de las mujeres son las curvas, no las escondas, estos escotes te ayudarán a sacarles provecho sin ‘caer en la exageración’.

Escote ‘V’

Entre las bondades del escote ‘V’ es su forma, pues ayuda a crear un efecto visual que reduce su tamaño a la vez que realza los atributos. Este sin duda es uno de los favoritos de Salma Hayek y Sofía Vergara, a quienes hemos visto usarlos en distintas ocasiones.

Salma Hayek Instagram: @salmahayek (Instagram: @salmahayek)

Escote ‘Jewel’ (Joyería)

Este quizá es uno de los más ‘recatados’ pero no por eso menos atractivos, incluso Salma Hayek lo utilizó con un imponente vestido blanco. Esta prenda brilla por su cuello redondo y por cubrir todo el pecho, eso sí, destacando siempre las curvas del mismo, haciendo un volumen sofisticado en el área.

Asimétrico

El escote asimétrico se caracteriza por tener un hombro descubierto ¡A lo diosa griega!, entre sus bondades, está su utilidad y nobleza por adaptarse a cualquier tipo de cuerpo y consigue un efecto de una silueta estilizada con un cuello más largo.

Salma Hayek Instagram: @salmahayek (Instagram: @salmahayek)

Strapless

Este sin duda es uno por los que más ha optado la estrella de Euphoria que interpreta a ‘Cassie Howard’, Sydney Sweeney. El secreto para usar este estilo es elegir la talla correcta de bra y usar un modelo sin varilla para mejor soporte. El tip es que una vez que tengas puesta esta prenda, puedas meter dos dedos dentro de ella, esto para que no salgan los llamados ‘rollitos’.

Salma Hayek Instagram: @salmahayek (Instagram: @salmahayek)

Escote barco

Este destaca por ser uno de los más favorecedores para las mujeres de gran busto, pues no solo realza estas curvas, sino que también ayuda a estilizar la figura, haciendo una forma de reloj de arena.