Yalitza Aparicio es un ángel de Victoria’s Secret: 3 looks con los que está robando aliento

México quedó sorprendido. Este jueves 14 de septiembre, la actriz Yalitza Aparicio se convirtió en la segunda azteca en ser imagen de la icónica marca de lencería Victoria’s Secret. El anuncio lo hizo a través de su cuenta en Instagram, donde publicó la publicidad. Esta prestigiosa marca se suma a las otras tantas que han encontrado una la oaxaqueña una mujeres impactante y poderosa.

Como parte de la campaña You’re an Icon, Aparicio se dejó ver en una ligera lencería. Con un clip en blanco y negro envió un poderoso mensaje de amor propio a todos sus seguidores y detractores también: “Me encantaría que las nuevas generaciones se acepten tal y como son y nos demos cuenta que la diversidad también es hermosa”. dijo la protagonista de la película Roma.

Pero, pero si eso fuera poco, remató al decir que se siente “segura, única y poderosa”. Ella sabe lo duro que es luchar contra los prejuicios y se considera es “el resultado de la discriminación”, ya que ha sido víctima de racismo por parte de colegas actores, así como de sus mismos compatriotas.

Ahora que se ha convertido en un “ángel”, muchos de sus seguidores se llenaron de orgullo por la enorme noticia: “Es la vez que más identificada me he sentido con la marca. Bravo 👏👏👏👏 hermosa Yali”, “Este es el cuerpo perfecto de una mujer. 👍✌️ chulita jamás pienses en hacerte nada, así eres bella”, “Me encantaría verte desfilar en el show de VS con alas”, “Ella es un ícono, ella es una leyenda y ella es el momento” y “Me encanta éstos nuevos conceptos de VS, me identifico más”, le comentaron.

Pese a que la publicación ya tiene casi un día en feed de Instagram, increíblemente ningún artista mexicano le ha regalado un “corazón”, ni mucho menos un mensaje de felicitaciones en el post que ya cuenta con casi 13 mil “Me gusta”. Mientras ella sigue rompiendo sus propios límites y hoy te presentaremos con cinco looks con los que está robando el aliento a más de uno.

Un rojo de infarto

La semana pasada, la actriz de 29 años dejó a todos con la boca abierta cuando posó con un sensual vestido rojo transparente de la casa de moda Dolce & Gabbana, con el que conquistó el Festival de Cine de Venecia. Se trata de la colección Otoño-Invierno 2023 hecho con gaza semitransparente, que combinó perfectamente con unas sandalias de tacón de agua atadas al tobillo que le dieron protagonismo a sus piernas.

Yalitza en un sensual vestido rojo La mexicana dejó a todos atónitos con su traje en Venecia. (Instagram @manunavarro)

Toda una colegiala

Con su larga melena negra azabache suelta, Yalitza se paseó por Venecia, Italia. Lo mejor de todo fue su look veraniego escolar, que la hizo lucir cómoda, pues llevaba una minifalda plisada gris, con una camiseta ajusta en tono nude y una sudadera blanca, que hacia juego con sus tenis.

Yalitza Aparicio toda una colegiala La actriz de 29 años mostró sus hermosas piernas en Venecia. (Instagram @manunavarro)

Sofisticada en un mini

Pero ella no solo ha optado por las faldas diminutas, pues no dudó en pasearse por la alfombra roja con un minivestido de Louis Vuitton, con el que presumió su clase. Era una prenda de doble textura, con unos zapatos estilo Mary Jane y joyas de Cartier.