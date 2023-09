¡Qué sexy! Salma Hayek y el vestido con el que demostró elegancia, calidez y fortaleza

La noche del 12 de septiembre, se llevó a cabo la gala ‘Caring for Woman’ de la Fundación Kering en Manhattan, que busca recaudar fondos para combatir la violencia de género, misma de la que Salma Hayek, Nicole Kidman, Olivia Wilde, Oprah Winfrey y Malala Yousafzai fueron partícipes.

Quien sin duda se llevó las miradas fue la actriz de origen veracruzano, Salma Hayek, quien posó con un elegante y sensual vestido color vino firmado por Gucci, mismo que brillaba gracias a sus lentejuelas y deja al descubierto parte de su escote en forma ‘V’, además tenía una sexy y discreta abertura a uno de los extremos de la pierna.

Su look lo combinó con unas sandalias de tacón negras, y no necesitó añadir más que algunos anillos y un pequeño clutch. Su beauty look que mantenía la esencia de los colores cálidos, pero tenues, casi nude, con unos labios durazno y un ligero delineado que dejaban su rostro casi al natural. Tenía un peinado suelto y ondulado con raya en medio.

La esposa de François-Henri Pinault, posteó algunas fotografías y un video del proceso que llevó crear todo este look, en él se puede ver a su equipo compuesto por Jennifer Yepez en el maquillaje y Genevieve Herr, en el cabello.

El color del vestido de Salma Hayek para verte elegante, cálida y sensual

El color vinotinto, burdeos o borgoña, será uno de los que reine las tendencias durante la temporada de otoño/invierno 2023, tanto en la ropa como en las uñas, este será un constante que veremos en distintas celebridades y hasta centros comerciales.

Se distingue por ser glamuroso, sensual, elegante y discreto, por lo que es una opción ideal si lo que buscas es lucir lo último en tendencia con uno de los colores que además representa calidez y fortaleza. Este color también se relaciona con el festejo de noche de brujas y la sangre.

Salma Hayek vestido borgoña Gucci Instagram: @salmahayek (Instagram: @salmahayek)

Usar una de estas piezas también denota poder, pues en la psicología cromática también envuelve temas de ambición, riqueza, autoridad, confianza y sofisticación. Así que llévalo en alguna de tus prendas y deslumbra por tu sensualidad a la vez que demuestras cada una de las características antes mencionadas.

Color burdeos el tono que liderará el otoño de 2023

Estamos a muy pocos días de que llegue el otoño, y los colores vivos se están apagando para dar paso a los neutros, a los fríos, a aquellos que representan perfectamente un paisaje color marrón, naranja y café.

Pero existe uno que se convertirá en el verdadero protagonista, el vinotinto, prueba con él y desata tu lado más sensual y sofisticado.