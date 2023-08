¡Se deshizo en halagos! El dulce gesto de Salma Hayek hacia una de las ex de su esposo

Existe un mito que menciona que la ex no suele llevarse bien con la ‘actual’, pero Salma Hayek y Linda Evangelista demuestran que es completamente falso, y que la comunicación junto con el respeto son posibles si se intenta de las dos partes.

Fue la supermodelo originaria de Ontario, Canadá, quien no dudó ni un segundo en halagar a la actual esposa de quien fuera su ex François-Henri Pinault y con quien tiene un hijo en común, llamado Augustin James Evangelista.

La relación de la supermodelo con el CEO de Grupo Kering, duró solo cuatro meses, pero entre la polémica con el embarazo de Linda Evangelista, Henri Pinault, declaró que solo la había visto siete días e incluso habría pedido que abortara a su hijo. Ese mismo año, en 2006, conoció a quien se convertiría en su eterno amor, la mexicana, Salma Hayek.

Salma Hayek y su esposo Francois-Henri Pinault Jeff Spicer / Getty Images (Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images)

Pese a los desencuentros pasados que tuvo la modelo con el empresario, Linda Evangelista no dudó en hablar de su relación con Salma Hayek y cómo su relación está llena de amor y admiración, además de compartir la paternidad de ‘Augie’.

El lindo gesto de Salma Hayek a Linda Evangelista

Fue Linda Evangelista quien reveló la verdad de su relación con Salma Hayek durante una entrevista para un artículo publicado como parte de la edición de septiembre de Vogue Estados Unidos, donde reveló una historia sobre un dulce gesto por parte de la mexicana.

Contó que pasaron el Día de Acción de Gracias juntas, luego de que ella le confesara que su salud no estaba bien y no haría nada para ese día, por lo que Salma Hayek, viajó hasta la casa de la modelo para estar con ella.

Linda Evangelista y su hijo Augie Instagram: @lindaevangelista (Instagram: @lindaevangelista)

“Estaba enferma en Acción de Gracias y Salma se subió al avión con su hija, vino aquí e hizo la cena de Acción de Gracias”, relató. “Quería su pollo mexicano con papas trufadas. Y ella pasó el día en la cocina y lo cocinó ella misma. Sin ayuda”.

Esto no es todo, pues voló junto a su hija Valentina Paloma, quien, con ayuda de su hermano ‘Augie’, prepararon la cena de ese día, pese a que la modelo, en un principio se había negado, pero Salma Hayek, no desistió y acudió a su lado.

“Los niños la ayudaron al final”, agregó. “Hizo un festín, una comida hermosa, hermosa. Le dije que no iba a celebrar el Día de Acción de Gracias; no me sentía bien. Y ella dijo: ‘Oh, sí, lo harás: ya voy’. Y puf, ella estaba aquí'”. Puntualizó la modelo canadiense.

Salma Hayek, una ‘madrastra’ sin igual

Desde 2021, Salma Hayek ha demostrado que posee una relación cercana con ‘Augie’ el hijo de Linda Evangelista, pero esto no es todo, pues sin duda la mexicana, ha demostrado que es la madrastra que todos quisieran.

Y es que, ha demostrado tener una estrecha relación con solo con el joven que es casi de la edad de Valentina Paloma Pinault, si no con los otros hijos de magnate, Mathilde y François, a quienes tuvo con su primera esposa, Dorothée Lepère.

