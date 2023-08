Salma Hayek presume su ‘círculo de amor’ junto a Penélope Cruz y Zoe Saldaña

Salma Hayek es, sin duda alguna, una de las figuras más famosas en Hollywood. La mujer más querida y esperada de las alfombras rojas, la mexicana de origen veracruzano, logró afianzar un nombre en esta industria que para la comunidad latina ha sido difícil de acceder.

Las últimas horas, la veracruzana de 56 años, se viralizó luego de postear la gran amistad que tiene con otras grandes estrellas del cine en Hollywood, como la española Penélope Cruz y la protagonista de Avatar, Zoe Saldaña.

Su fotografía causó tal ternura y admiración que muchos no dudaron un segundo en aplaudir su amistad, abriendo uno de los temas que se ha vuelto primordial entre las mujeres y es la amistad que existe entre el género femenino, y es que ¿Quién no quiere una amistad tan pura como esa?

Esto no es todo, y es que pudimos ver como tres grandes íconos se unían en una fotografía, donde, los lujos y el glamour pasaron a segundo plano, para ver lo verdaderamente valioso, tres mujeres exitosas, sin competencias ni envidias. Tres mujeres que transformaron Hollywood y abrieron un abanico de posibilidades para las nuevas generaciones y que han sido motivo de inspiración.

Salma Hayek publicó la foto que rompió internet

El día de ayer, Salma Hayek ofreció una lección de amistad entre mujeres mientras posaba junto a Penélope Cruz y Zoe Saldaña, escribiendo un texto inspirador: “Un círculo de amor, apoyo, empoderamiento y amistad duradera”.

Esto les valió una serie de reacciones y likes de miles de mujeres, entre ellas Jennifer Aniston y Nadia Ferreira, además de las ovaciones del público, quienes aplaudieron la amistad que hay entre las tres y le preguntaron a la originaria de Coatzacoalcos: “Salma ¿Por qué caes tan bien a todo el mundo? Eres única”.

Salma Hayek, Zoe Saldaña y Penélope Cruz Instagram: @salmahayek (Instagram: @salmahayek)

La amistad que vemos en la foto no es algo nuevo, pues en repetidas ocasiones las actrices han mostrado la admiración que hay entre cada una de ellas.

Los mensajes de admiración que se han dedicado

Penélope Cruz escribió un emotivo mensaje a Salma Hayek cuando fue elegida como una de las 100 personas más influyentes por el Times:

“Conocí originalmente a Salma cuando recibí mi primera oferta para hacer una película estadounidense. Conocía a casi nadie en los Estados Unidos, pero ella me recogió en el aeropuerto y me llevó a su casa. Conocerla fue como reunirse con una hermana que no habías visto en mucho tiempo. Fue una confianza del 100% desde nuestra primera conversación. Ella es increíblemente generosa, algo que extiende a todos, pero especialmente a otras mujeres”.

Ambas se conocieron en la década de los 90 cuando cada una de ellas estaba empezando a forjar un nombre en Hollywood.

Zoe Saldaña, también ha expresado su cariño por la mexicana, fue en 2020, cuando le dedicó unas palabras por su cumpleaños: “Estoy muy agradecida de tenerte a ti y a tu hermosa familia en mi vida. Tu amistad es un tesoro precioso en mi corazón. ¡Que tengas un maravilloso cumpleaños, tú, hermosa Géminis!”.

Por otro lado, Salma Hayek también hizo lo propio felicitando a la española en su cumpleaños: “Tú y yo siempre nos tendremos”.