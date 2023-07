Rivalidades de Salma Hayek y JLo quedan en el pasado: en redes celebran la amistad de las latinas

Durante muchos años en la industria del entretenimiento, se corrió el rumor de la rivalidad que existía entre las famosas latinas, Salma Hayek y Jennifer López ¿El motivo? Algunos críticos aseguraban que estas confrontaciones se generaron por el supuesto romance de la actriz mexicana con el actual esposo de la cantante, Ben Affleck.

Fue en 1994 cuando Ben y Salma participaron en la cinta Dogman que supuestamente tuvieron un romance, en el cual aseguraban que había terminado cuando el actor hizo la película “Gigli” con JLo.

Otros rumores que corrían por Hollywood de la rivalidad de estas dos celebridades fue con el papel de Selena Quintanilla.

La primera actriz a quien se lo ofrecieron fue a Salma Hayek y lo rechazó “por respeto” a la cantante fallecida. Jennifer López lo aceptó y fue todo un éxito.

Asimismo, se conoció que ambas actrices querían interpretar a Frida Khalo y al final fue Hayek quien lo logró. Lo cierto es que tanto la mexicana como la estadounidense luchaban por encontrar un lugar en Hollywood siendo latinas, reseñó People.

Al pasado las rivalidades

Recientemente ambas celebridades latinas sorprendieron a todos sus fans al enviarse mensajes de felicitaciones y agradecimientos en las redes sociales.

Fue Salma Hayek quien publicó una imagen en su cuenta en la red social Instagram junto a Jennifer López para felicitarla por su cumpleaños 54, donde el mensaje que escribió la mexicana y lo que contestó la estadounidense dejó claro que las rivalidades, si verdaderamente existían, quedaron en el pasado.

Salma Hayek y JLo juntas en una imagen que tiene varios años (Instagram: @salmahayek)

“¡Feliz cumpleaños Jennifer López!”, escribió Hayek. “Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!”.

En la fotografía que ya tiene muchos años, están ambas actrices abrazadas junto a Ben Affleck, Susan Sarandon, Ed Limato y Gael García Bernal, lo que echa por la borda todos los rumores de rivalidad por amor.

“Dos reinas latinas juntas”

La Diva del Bronx, quien no para de celebrar su cumpleaños, respondió de inmediato con emoticones de tres corazones blancos y uno de fiesta.

La publicación de Salma ya pasa de los 350 mil like y más de 2.000 comentarios, entre ellos de grandes celebridades como Tommy Mottola: “Babies… Feliz Cumpleaños”.

“Mujeres extraordinarias ¡¡Latinas de corazón… honor a quien honor merece!!”, “Os amé a ambas desde el principio y estoy muy contento de que ambas demostraron que los pesimistas estaban equivocados”, “Dos reinas latinas”, expresaron varios de los fans de la mexicana.