¡Su diseñador habló! El traje de charro de Christian Chávez ¿Cumplía o no con los cánones?

Hace poco más de una semana, Christian Chávez causó polémica luego de utilizar un traje de charro rosa durante uno de los conciertos de la gira que marca el reencuentro de RBD. Todo esto sucedió en una de sus fechas en el Madison Square Garden de Nueva York, el revuelo fue tal, que se ganó diversas críticas.

Entre ellas, la más sonada fue la de Luisa Echevarría, Reina de la Federación Mexicana de Charrería, quien hizo una cordial invitación a Christian Chávez a utilizar el traje de charro con el debido respeto, pues el cantante fue visto portando el traje con tenis metálicos en color dorado, mandándole un mensaje a través de sus redes sociales en el que se leía:

“Yo, Luisa Echevarría, reina de la Federación Mexicana de Charrería, me dirijo a ti Christian Chávez, con todo el respeto y la admiración que te tengo por ser tú y tus compañeros, un grupo de mexicanos exitosos que han trascendido fronteras en nombre de México; con este mismo respeto te invito a que portes nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros cánones y que nos permitas ser reconocidos en el mundo a través de tu arte también por la elegancia de nuestros trajes”.

Luisa Echevarría / Christian Chávez Instagram: @luisa.echeverria (Instagram: @luisa.echeverria)

Ante toda esta situación, Christian Chávez, respondió con un video en donde comentó: “Las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho, simplemente es una interpretación de la mexicanidad, como el color rosa mexicano. Yo no soy charro y no estoy en una competencia de charros”.

Adán Terriquez responde a la controversia por su diseño de charro rosa

Fue el programa de espectáculos Primera Mano quien buscó al creador de esta pieza para conocer su opinión respecto a la polémica que ronda a la pieza que él mismo confeccionó y que, utilizó Christian Chávez.

Fue así que durante la entrevista el diseñador defendió a capa y espada su creación comentando que el traje contenía todos los elementos para ser considerado un verdero traje de charro:

“Sí es un traje de charro, cuenta con todos los cortes de un traje de charro, trae el corte campana para que entre bien el botín o la boda. Son súper entallados con el corte de las bolsas. Trae la chamarra que es de porte charro, que regularmente lo usan quienes se van a casar. Cuenta también con la botonadura charra, por un lado, el sombrero, el moño y el chaleco”.

¿Por qué Christian Chávez usó tenis con su traje de charro rosa?

Más que el propio diseño, lo que terminó por escandalizar fue la elección de calzado del cantante, a lo que el propio Adán Terriquez, comentó que más que una decisión de Christian Chávez, se debía a un tema de los stylists que viajan en el tour con los miembros de RBD.

“No fue tanta decisión de él, todos los artistas cuentan con un segundo outfit por si pasa algo en el escenario. Su stylist le llevó unas botas que iba a usar con ese traje, pero al parecer, ni le gustaron, ni le quedaron, entonces me comentó él que no le gustaron y no le quedaron”, explicó Terriquez, y terminó: “Entonces la segunda opción era ponerse los tenis, los cambios son rápidos. Él en ningún momento quiso ofender a la charrería, ni quiso faltarle el respeto a nadie poniéndose sus tenis. Pero se soltaron todos en su contra”.

Adan Terriquez diseñador 'Traje de Charro' Instagram: @adanterriquezoficial (Instagram: @adanterriquezoficial)

Pese a la serie de malos comentarios, hubo quienes expresaron su apoyo al cantante, además comentaron que no se sintieron inconformes por su traje, argumentando que hubo otros artistas como Vicente Fernández, Alejandro Fernández y Juan Gabriel, que también habían utilizado trajes de colores vistosos.

Adán Terriquez es un diseñador con sede en Huntington Park, Estados Unidos, a él se le atribuyen los famosos diseños de, Jenni Rivera, mismos que han sido replicados por otras celebridades del regional mexicano. Las piezas que en su momento compró ‘La Diva de la Banda’ están valuadas de los 30 mil a los 100 mil pesos.