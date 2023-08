Christian Chávez: del rechazo de sus padres por ser gay a recibir su apoyo entre lágrimas en RBD Tour

Emotivos. Así se pueden describir los primeros conciertos del RBD Tour, dejando hermosos momentos como el que vivió Christian Chávez con sus padres tras dar un poderoso discurso hacia la comunidad LGTB+, que le ha dado la vuelta a las redes sociales.

Y es que ellos mismos vivieron varios altibajos en su relación tras enterarse de la homosexualidad del artista, por lo que su aparición en el escenario removió las fibras internas de la familia.

“Nadie nos va a volver a callar, ámate por lo que eres, ama a tus hijos por lo que son, porque somos perfectos y así Dios nos ama”, fue su mensaje, desatando aplausos entre los presentes, incluyendo sus progenitores entre lágrimas.

¿Cómo ha sido la relación de los padres de Christian Chávez con el cantante?

Christian Chávez hizo pública su homosexualidad en el 2007, pero más allá del escarnio de la sociedad, tuvo el rechazo más doloroso en casa después que se lo comentara a sus padres.

Según relató, esto sucedió a sus 17 años, luego de que terminó su primera relación con un hombre. “(Les dije) ‘Mamá, papá, soy gay’”, relató en una entrevista citada por Univisión, recordando la reacción de Luis Chávez y Oliva Garza.

Christian Chávez Instagram: @christianchavezreal (Instagram: @christianchavezreal)

“Mi mamá obviamente se puso muy mal (...) En ese momento mi mamá me corrió de la casa (...), me dijo que me iba a morir de SIDA, me dijo que Dios no me quería así”, comentó.

“Mi papá como que se quedó en shock (...) pensaba que era como una moda. (...) Me dijo algo que me lastimó (...) ‘que no se te note. Aquí no nos traigas a nadie’”. — Christian Chávez.

De inmediato, lo corrieron de su casa, pero a las horas su mamá lo llamó a casa de un amigo para que regresara. “Esa noche lloré, lloré, lloré, pero dormí como si me hubieran quitado la bolsa de ladrillotes que traía cargando”, expresó.

Los padres de Christian Chávez lloraron en su concierto Ambos recordaron todo lo que atravesaron con el cantante por los pleitos por su orientación sexual. (Ventaneando/Captura de pantalla Youtube)