¡Es sexy y no ridículo! Shakira rompe las ‘leyes’ de Carolina Herrera con escotes a los 40

Shakira volvió a robarse los titulares, luego de que fuera ella misma quien entregara personalmente a sus hijos a Gerard Piqué, pues, como sabemos, los pequeños Sasha y Milan ya se encuentran de vacaciones, por lo que esta temporada de asueto académico les corresponde pasarla junto a su padre.

La colombiana llegó con poco más de 20 maletas y pisó la que fuera su mansión de Esplugues de Llobregat, misma que, a principios de abril, había abandonado para ya no volver, enfrentando una nueva vida en el continente que la vio nacer junto a sus amigos más cercanos, asentándose en Miami.

Shakira en el GP de Miami Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Es así, que, rápidamente, pudimos verla conviviendo junto a otras importantes personalidades de Hollywood, como Tom Cruise, Emilio Estefan, Gisele Bündchen y el piloto de carreras Lewis Hamilton, con quien ha pasado mucho tiempo junto a él, entre salidas a restaurantes y paseos en yate. Pero él no ha sido el único con quien se le relacionó, también con el jugador de baloncesto Jimmy Butler.

El look de Shakira que desafía las ‘leyes’ de Carolina Herrera

Shakira encendió la red cuando apareció en el aeropuerto de Barcelona con un sexy look primaveral de Versace de la colección ‘La Vacanza’, ocupando unas atrevidas plataformas rosas que ya le habíamos visto en su video de ‘Te Felicito’ junto a Rauw Alejandro, que después cambió por unos tenis del mismo estilo.

A este look le añadió un sensual top rosa de látex, que brillaba por su característica cut-out con un sensual escote que dejaba poco a la imaginación, y que lo poco que dejaba ver su camisa, le hacía ver bastante sexy.

Shakira en el GP de Barcelona Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Más tarde sorprendió a todos con su llegada al GP de Barcelona, donde ella no fue la única celebridad que se dio cita, también estuvo en la lista de invitados, Rosalía, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Nicki Nicole, Mbappé, Bizarrap, Neymar Jr. y hasta Gerard Piqué, quien se esperaba su llegada aunque no se sabe si asistió al lugar y si fue con Clara Chía o no.

Shakira usa su look más sexy en una cita con Lewis Hamilton

Luego de su paso por el Gran Premio celebrado en Montmeló, Shakira no dejó ahí su visita en Barcelona, y es que, sin duda, muchos calificaron su presencia como ‘suerte’ para Hamilton, quien además durante una entrevista dijo que necesitaba buscarse una novia latina.

Más tarde, los amigos, a quienes se les ha estado relacionando como ‘algo más’, fueron a cenar al lujoso restaurante Parco, ubicado en Barcelona, junto a otros amigos como el músico y productor canadiense Daniel Caesar, el cantautor sudanés Mustafa y el modelo emiratí Fai Khadra, quien es muy cercano a Kendall Jenner.

Shakira en una cena con amigos junto a Lewis Hamilton Instagram: @track__limit (Instagram: @track__limit)

Para su salida, Shakira optó por un vestido cut-out de tirantes y escote ‘V’ pronunciado, rompiendo por segunda vez la regla de Carolina Herrera de ‘no usar escotes cuando eres mayor de 30′.