¡Se quedó sin nada! Shakira vivió una triste historia a los 8 años: un ejemplo de superación

Actualmente, Shakira se ha posicionado como una de las cantantes más destacadas de las últimas décadas, ocupando el puesto número 7 en las listas de Spotify de artistas más escuchados y acumulando una serie de reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos récords, Guinness y Premios Grammy.

Con temas que la colocan como una cantante que escribe desde el corazón, su habilidad de componer, la llevaron a ser homenajeada por la revista Billboard en su primera edición de ‘Mujeres Latinas en la Música’, gracias al impacto que ella ha causado en el mundo de la música.

Pese a que se ha mantenido en el ojo de los medios de comunicación por su polémica ruptura con el exfutbolista de Barça, Gerard Piqué, esto , luego de que dedicara algunas ‘pedradas’ tras darse a conocer su infidelidad con la joven de 24 años, Clara Chía Martí.

La terrible crisis económica que sufrió Shakira cuando era niña

Antes de que se convirtiera en una estrella mundial, Shakira vivió dificultades durante su niñez, y es que, la propia colombiana platicó a la revista People en 2008, cuando aún sostenía una relación con Antonio de la Rúa, más acerca de la difícil situación que vivió junto a sus padres cuando ella tenía tan solo 8 años, pasando de una vida cómoda de clase media alta a algo completamente distinto.

“Cuando tenía ocho años, mi padre pasó por una crisis económica, una crisis financiera; perdió su negocio y batallamos por muchos años. Recuerdo vivamente el día que entré a mi casa y no estaban todos los muebles porque mi papá tuvo que pagar sus deudas”.

Esto no es todo, pues la barranquillera confesó que llegó a sentirse frustrada y enojada con sus padres luego de haber vivido esta situación: “Fue algo sorprendente para mí. Tendría siete u ocho años. Cuando vi esto estuve frustrada y muy enojada con mis padres porque no podía comprender por qué eran tan malos en los negocios”.

La cantante de ‘Antología’ comentó que, sus padres, al ver la actitud que había tomado de una ‘niña mimada’ la llevaron a una zona donde antes vivieron para concientizarla: “Me llevaron al parque donde me mostraron a otros niños de mi edad inhalando cemento. Eran huérfanos y no tenían a nadie que los cuidara. Estaban descalzos y habían sido abandonados por su propia suerte. Probablemente, dejó una gran impresión en mi mente a esa edad y me hice una promesa. Me dije ‘Shakira, tienes que tener éxito. Tienes que tener tu propio coche y quise apoyar a mis padres social y económicamente’”.

El comienzo de Pies Descalzos

Esta historia es la forma en que comenzó su fundación Pies Descalzos, de la que, ha compartido algunas historias de éxito a través de sus redes sociales.

“Quise hacer algo por esos niños a quienes vi ese día en el parque. Entonces, tan pronto y tuve mi primer gran éxito con Pies Descalzos, que fue mi tercer álbum, decidí crear mi propia fundación y hacer mi propia contribución al cambio. Así es como inició todo. Pasando por mi propia lucha financiera, la lucha de mi familia y comprendiendo que de lo que nunca carecí fue de cuidado, protección y una educación. Y eso fue lo que me hizo prosperar en la vida”.

