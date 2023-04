¿10 años más joven? Jennifer Garner tiene el corte de pelo ideal para mujeres de 50+

El 17 de abril Jennifer Garner cumple 51 años, siendo una de las estrellas favoritas del Hollywood, gracias a su versatilidad actoral que la han colocado entre las figuras más destacadas en su ramo, trabajando en diferentes producciones y compartiendo créditos con Eugenio Derbez, Alec Baldwin, Matthew McConaughey y Emma Stone solo por nombrar algunos.

Esto mismo, la posicionó como un ícono pop gracias a su participación en la película ‘Si Yo Tuviera 30′, cuando utilizó un vestido Versace que ha sido replicado al paso de los años durante la temporada de Halloween. Pero, fuera de las pantallas, Jennifer Garner también ha sabido como dar una cátedra de estilo para mujeres maduras, mostrando que su mejor versión es al natural.

Lo que más destaca es su pelo castaño, del que se asoman apenas unas cuantas luces que dan ese último brillo a su rostro, rejuveneciéndola por completo y acentuando las formas de su cara de una forma favorecedora. Apostando por flecos y cortes atrevidos, su estilo, sin duda alguna, está en el pelo de la actriz.

Jennifer Garner tiene los cortes de pelo más favorecedores para acentuar el rostro y rejuvenecer

A sus 51 años, Jennifer Garner ha sabido como utilizar a su favor distintos cortes de pelo, que muestran que la versatilidad no solo se traduce en diferentes tonos de tinte, pues la mayor parte del tiempo, predomina el castaño en distintas variantes.

El corte bob más favorecedor para cualquier edad

Garner sorprendió a todos cuando dijo ‘adiós’ a su larga melena marrón para posar con un estilo diferente, que daba el completo protagonismo a su rostro, gracias a un corte bob con cortes de capas que añaden forma y volumen a su peinado, lo mejor de todo es que, es muy sencillo de peinar y no requiere tanto cuidado.

El flequillo ideal para lucir más joven

La actriz de ‘Pearl Harbor’ no es la única que ha apostado por un rejuvenecedor flequillo, pues a esa tendencia ya se ha unido otra figura importante del cine como Julia Roberts y hasta la propia Lily Collins quien, hace no mucho, presumió su corte parisino.

La reina de ‘mob’

Hace no mucho, se conocía la tendencia del corte ‘mob’ una variante del corte ‘bob’ que se caracteriza por ser mucho más larga que el regular, esto, permite que quienes buscan hacerse un cambio de look, este no sea tan abrupto, pero sí lo suficientemente visibile como para ganarse algunos elogios. Ha sido ella quien lo ha portado con mayor orgullo.

Una melena larga, ondulada y de capas con babylights

Reconocida por su larga melena ondulada, Jennifer Garner ha apostado por lo clásico de las capas que nunca fallan para un corte discreto y chic. A esto, se suma como una verdadera reina de las babylights que son unas delgadas luces que entintan el pelo, añadiendo una sutil luz a nuestros peinados.