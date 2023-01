No solo fue el Super Bowl: el día que Shakira y JLo se unieron por una marca de ropa

Shakira / Jennifer Lopez YouTube: Shakira “Shakira - Chantaje (Official Video) ft. Maluma” / Instagram: @jlo

En febrero de 2020, Shakira y Jennifer Lopez le regalaban al público una de las actuaciones más queridas del medio tiempo del Super Bowl, con una increíble producción y la potencia de dos mujeres que hicieron vibrar el escenario, y se sumaron a la lista de espectáculos memorables donde también se encuentran figuras como Lady Gaga., Katy Perry y Michael Jackson.

Esa no fue la única vez que el dueto se unió, también una marca de ropa, logró cautivar el corazón de las dos talentosas mujeres, aunque no unidas literalmente, sus estilos si lo hicieron, pues optaron por la misma firma para lucir algunos de sus atuendos más casuales y cómodos, porque no todo son botas de tacón de aguja y grandes plataformas.

Los gustos de Shakira y Jennifer López se unieron gracias a esta marca

Al estilo, Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez con la marca Alo, Shakira y Jennifer Lopez también unieron sus estilos que parecían opuestos por una firma deportiva.

Recordemos que el estilo de cada una es un poco diferente, pues mientras JLo, opta por looks más coloridos, vestidos y grandes olanes, Shakira apuesta por la simpleza y sensualidad de las prendas que en su mayoría se caracterizan por ceñirse a su cuerpo.

Hace aproximadamente una semana, Shakira lanzó el trend para su colaboración con Bizarrap, recuperando un baile de la girl band Bella Dose, en su video, la colombiana aparece con un top ‘rasgado’ de manga larga y escote de la marca Koral específicamente de la línea edición limitada de David Koma que combinó con unos pants de la marca Versace, que de hecho, parece ser una de las favoritas de la cantante, pues en repetidas ocasiones ha utilizado looks de la marca que lidera Donatella Versace.

El top ya no está disponible para comprarse, pero se calcula un valor aproximado de $425 dólares, la única pieza que puede adquirirse es su juego de leggings a un costo de $143 perteneciente a la colección ‘Bold’.

Pero esta marca se ha vuelto un constante entre las famosas pues no solo cautivó a Taylor Swift, las hermanas Kardashian, las famosas modelos Gigi Hadid y Alessandra Ambrosio, también lo ha hecho con el ícono de estilo Jennifer Lopez.

A días de haber celebrado su boda con Ben Affleck, la originaria del Bronx, presumió un conjunto completo firmado por Koral, aunque a diferencia de la cantante, la actriz que dio vida a Selena Quintanilla ocupó un look menos ceñido y mucho más comfy en color beige, una sudadera con costo de $195 y unos pants de $235 dólares.

Koral fue fundada en 2014, fundada por Ileana Kugel de origen brasileño, quien busca plasmar la elegancia y comodidad en sus prendas que se inspiran en Río de Janeiro y plasma el estilo de vida relajado de California.