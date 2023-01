Una Kardashian mexicana: Belinda adelanta la tendencia de los 90 con un sexy look futurista

Desde pequeña, Belinda decía que buscaba “imponer mucha moda” y esta frase la fue refrendando a través del tiempo con impactantes looks que la han colocado como una especie de Kardashian en México, apostando por conjuntos brillantes, arriesgados y hasta rockeros, polémica o no, la cantante siempre logra mantenerse a la vanguardia.

‘Beli’ no solo apuesta por prendas de diseñadores internacionales, pues algunos de sus looks más atrevidos y sensuales los han creado manos mexicanas, entre ellos No Name Studio, con el conjunto de ‘Iron Maiden’ y Ángela Reyna enfundada en un atuendo futurista con el cabello rosa.

Pero hay algo que la termina conectando directamente con las hermanas Kardashian y es que siempre logran adelantarse a la moda y ocupar tendencias que serán un verdadero furor en la temporada, amantes de la moda, Belinda, demuestra que es un referente de la moda en México.

Belinda recupera un look de los 90: estas celebs también se unieron a la tendencia

No es un secreto el amor y pasión por la moda que tiene Belinda, tanto que se volvió embajadora de las marcas de joyería Tous y Cartier, esto no es todo, pues también lanzó su propia línea de ropa a través de Shein y colaboró con Studio F, por lo que su único amor no termina en la música, se diversifica.

Belinda sabe cuáles serán las tendencias ganadoras del año, y lo sabe muy bien, pues la primera fotografía de 2023 con la que apareció en su Instagram, presumió un look que emana nostalgia noventera de Jean-Paul Gaultier, perteneciente a su desfile Max Mara al que él mismo bautizó como Max Maxette, aunque las piezas genuinas de esta colección de archivo son difíciles o más bien casi imposibles de conseguir, hay una reelaboración de la misma creada por Flórence Tétier, la directora creativa de la marca.

Esta colección juega con ese aire futurista desde 1995, que juega con la silueta del cuerpo y le da forma a través de un juego visual apoyado de los lunares o ‘dots’. El costo total del look tiene un valor aproximado de 580 euros.

Kylie Jenner se enfunda en un el look ‘cyber’ de Jean-Paul Gaultier

Kylie Jenner compartió una sesión de fotos junto a su mejor amiga Anastasia Karanikolaou, las dos ocuparon matching clothes, de la colección de 1995 de Jean-Paul Gaultier, mientras una optaba por su versión en tonos más oscuros y marrones, la otra quedó cautivada por él conjunto en tonos azulados. Esta no es la primera vez que las ‘best friends’ utilizan un outfit de la marca francesa, pues ya se habían presumido una sesión con dos vestidos de látex en color rosa y azul de la misma firma.

Otras famosas ya han sucumbido ante esta tendencia como Dua Lipa, Halsey, Doja Cat y Kendall Jenner, quienes han usado las prendas de Tétier, por otro lado, algunas otras ‘celebs’ han logrado adquirir el look original como Cardi B y Kim Kardashian. Este tipo de estampados fue uno de los más buscados durante la temporada invernal.