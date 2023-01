De Belinda a Irina Baeva: esto es lo que las famosas han hecho con sus anillos de compromiso “fallidos”

Un anillo de compromiso es un símbolo importante de dedicación, amor y por supuesto, compromiso mutuo. Es parte fundamental del viaje que emprenden dos personas cuando deciden pasar su vida juntos.

Por lo general se utiliza en el dedo anular de la mano izquierda y se cree que los antiguos romanos iniciaron esta práctica ya que creían que ese dedo contenía una vena que estaba directamente conectada con el corazón (por eso la llamaron “vena amoris” o la vena del amor).

Aunque después de recibir el anillo de compromiso viene la boda y una vida junto a quien que te lo da, no todas las historias tienen final feliz y algunas personas rompen ese compromiso antes de llegar al altar.

Algunas famosas de hecho, han dado mucho de qué hablar por esto. Aquí te dejamos sus historias y lo que hicieron con los anillos.

Irina Baeva

Aunque siguen sin confirmar una ruptura, el distanciamiento entre Gabriel Soto e Irina Baeva es cada vez más evidente. Algunos aseguran que la actriz de rusa le habría puesto el cuerno a Soto y que él estaría tratando de conquistar a Sara Corrales, su compañera en la telenovela “Mi camino es amarte”. Por supuesto la ruptura significaría el fin de su compromiso, el cual habían pospuesto en varias ocasiones.

En medio de las especulaciones, se habló de que el actor ya sacó sus cosas del departamento que compartía con Irina pero que ella se niega a devolverle el anillo.

“Dicen que Irina se niega a regresar el anillo, pero no por consejos como los que le dieron a Belinda hace unos meses, dicen que ella tiene la esperanza de que lo de Gabriel y Sara no sea nada serio y siente que si devuelve la sortija es como dar todo por terminado y ella todavía cree que pueden tener una segunda oportunidad”, reveló la periodista de espectáculos Inés Moreno, en su perfil de Instagram.

Belinda

A principios de 2022 Belinda se convirtió en tendencia debido a su repentina ruptura con Christian Nodal. Las cosas entre ellos no terminaron bien ya que se habló de que tuvieron fuertes discusiones por dinero. Por supuesto la gran interrogante estaba en torno al costoso anillo de compromiso que Nodal le dio a Belinda.

Mientras que algunos le dijeron a la cantante que tenía que devolverlo, otros apoyaron que se lo quedara. Cabe mencionar que el anillo que Nodal le dio a la cantante fue hecho por la prestigiosa Angel City Jewelers, con un costo de tres millones de dólares con sus 12 quilates.

El anillo se convirtió en un gran problema para Belinda ya que la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) vigente en México, señala que las donaciones cuyo valor excedan en un año de calendario más de tres veces el salario mínimo general del área geográfica, deberían declararse ante la Secretaría de Hacienda. Esto significa que la cantante tendría que pagar 35 mil 101 pesos por poseer dicha joya.

Si decide venderla, las autoridades podrían solicitarle que pague el impuesto correspondiente a su ingreso.

Marisol González

Marisol González tiene desde hace años un sólido matrimonio con Rafael Márquez Lugo, con quien tiene dos hijas. Sin embargo, antes de él llegó a recibir un costoso anillo de compromiso (500 mil dólares) cuando se comprometió con Saúl “Canelo” Álvarez.

Fue en 2010 cuando el boxeador y la conductora tuvieron un romance con el que parecía llegarían al altar algo que no sucedió por la diferencia de edad y el supuesto temperamento del Canelo. Tiempo después, en una ocasión, Marisol reveló qué sucedió con el anillo.

“No pues, qué pasó. Conservó el que se debe de conservar, como se debe. Cada quien, prefiero no opinar mucho porque a mi esposo no le gusta que hable mucho de esos temas”.

Aunque intentó devolver la joya, el boxeador no lo quiso, razón por la que la conductora se lo regaló a su mamá.