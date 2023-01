Jenna Ortega retoma su ‘dark era’ de Merlina con un vestido negro con capucha

Desde su participación en ‘Merlina’, Jenna Ortega ha logrado cautivar a una serie de fanáticos que buscan seguir sus pasos más allá de la ya popular serie de Tim Burton y es que ese look gótico no fue exclusivo de su personaje, sino que se ha convertido en un sello de su personalidad que sabido llevar a donde sea que vaya.

Aunque a veces es posible ver a la actriz con looks coloridos fuera de todo ese ‘dark mood’ a través de colores vibrantes como el neón, rojo o amarillo, e incluso apuesta por tonos nude en el caso de los Golden Globes con una pieza Gucci de corte cut-out y mangas amplias muy al estilo diosa griega que combinó con accesorios de Tiffany and Co, si alguien sabe como combinar el negro y llevarlo a un nuevo nivel es Jenna Ortega.

Jenna Ortega refrenda su lugar como símbolo gótico

Por mucho tiempo, hemos visto como Jenna Ortega abrió paso a la moda gótica, convirtiéndola en una poderosa tendencia luego del estreno de la popular serie de Netflix, ‘Merlina’, dejando un baile viral y una serie de búsquedas en internet para adquirir algunas de las sudaderas y prendas ‘dark’ de su personaje. Vimos como TikTok se transformó y mudó sus tendencias a este estilo influenciado por la joven actriz.

La tendencia que en su momento lideró Avril Lavigne, volvió a cobrar vida gracias cantantes como Billie Eilish y Olivia Rodrigo, además de que otras grandes marcas de moda la posicionaron como una de las favoritas que se mantendrían muy fuertes desde 2022 y hasta este año, esto no es todo, pues festivales capturaron la nostalgia del público con bandas que recuperaban este estilo como Blink-182.

El día de ayer inició Fashion Week París, donde se presentan las colecciones masculinas otoño/invierno 2023/2024, siendo Saint Laurent una de las primeras firmas que presentaría sus creaciones.

Entre los invitados al fron-row (primera fila) del desfile estuvieron Jenna Ortega, quien fue acompañada de Percy Hynes White, quien también forma parte del cast de ‘Merlina’ en el papel de Xavier Thorpe, los dos ocuparon atuendos total black, mientras él apostaba por una camisa de transparencias y corbata, la actriz de 20 años lució un vestido muy parecido al de Katie Holmes de Tom Ford.

La pareja también estuvo acompañada de su coprotagonista Georgie Farmer, quien hace el papel de Ajax Petropolus que los termina por afianzar no solo como ídolos de la actuación sino como grandes íconos de la moda.

El acabado satinado del vestido de Jenna Ortega, escondía una sutil y sensual transparencia que dejaba entrever su ropa interior metálica que acompañó con joyería maximalista en color dorado. Su maquillaje acentuó el estilo dark que la acompañaba con un delineado negro y labios nude.

Esta tendencia de capucha afianza su lugar entre las favoritas para este año, tanto que ya han formado parte de otros desfiles y no solo de Saint Laurent, también de Alaïa y Harpern.