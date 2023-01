Jenna Ortega cree que esta estrella puede ser la villana de ‘Merlina 2′: es una famosa cantante

A meses del exitosísimo estreno de Merlina en Netflix, la plataforma de streaming finalmente anunció la renovación de la serie protagonizada por Jenna Ortega para una segunda temporada.

“Se avecina más tortura. Suertudo”, fue el mensaje publicado en las redes sociales de la producción el 6 de enero para dar a conocer al mundo que la historia de Merlina Addams sí continuará.

Aunque no sabe qué curso tomará el relato centrado en la hija de Homero y Morticia Addams, los creadores revelaron hace meses algunos de sus planes para la próxima entrega.

Escenas del final de 'Merlina' | Netflix

Asimismo, Ortega también ha comentado qué quisiera para las nuevas aventuras de Merlina en la Academia Nevermore y hasta habló sobre la idea de que Lady Gaga se una al elenco de la serie.

Durante una reciente entrevista con Variety, la intérprete de raíces latinas se mostró contenta al ser cuestionada sobre la probabilidad de que la cantante y actriz actuara en la segunda temporada.

“Estoy segura de que a Netflix le encantaría”, contestó la estrella de 20 años a la revista durante el pre-show digital oficial de la ceremonia de los Globos de Oro celebrada el pasado 10 de enero.

El papel que Jenna Ortega le daría a Lady Gaga en Merlina 2

La artista opinó que si Gaga se suma al reparto de verdad, debería encarnar un rol similar a la profesora Marilyn Thornhill, la gran villana de la primera entrega interpretada por Christina Ricci.

“Thornhill y Merlina tenían esta extraña relación de ‘mentoría’ o se entendían de cierta manera, así que, si Lady Gaga fuera parte, creo que tendrían que ser dos monstruos que se entendieran ”, dijo.

Ortega aparte enfatizó que no tiene “ningún contacto” con la ganadora del Oscar y no sabe absolutamente nada sobre la segunda temporada de Merlina, la serie que la catapultó al estrellato mundial.

“No he visto nada y no sé nada. Como actor, te dicen qué hacer, pero lo estoy esperando. Creo que recién están comenzando a reunir una sala de escritores, así que quizás pronto”, adelantó.

La conexión de Lady Gaga con Merlina y Jenna Ortega

Lady Gaga fue vinculada accidentalmente con Merlina luego de que el baile que Jenna Ortega hace en el cuarto episodio de la producción se viralizara en TikTok con su famosa canción Bloody Mary.

Usuarios en todo el mundo recrearon los pasos al son del sencillo de 2011. Aunque, en la serie de Netflix, la secuencia de la danza está musicalizada con Goo Goo Muck de The Cramps.

La tendencia impulsó la popularidad de Bloody Mary al punto de que el tema volvió a posicionarse en los charts de música y Gaga decidió sumarse al reto y recrear el baile de Ortega en la red social.

En su charla con Variety, Jenna también se abrió sobre el hecho de que la famosa de 36 años se uniera al furor por el baile de Merlina en TikTok y recordó una anécdota graciosa con ella.

“Es realmente extraño… Hace mucho tiempo trabajé con un peluquero que trabajaba con Lady Gaga. Acababa de verla en concierto en Boston unos años antes”, comenzó a contar.

“(La peluquera consiguió) que Gaga (me hiciera) un video diciendo ‘¡Hola, Jenna! Escuché que eras una fan...’. Fue un video muy, muy dulce. Dudo que ella lo recuerde o supiera quién era”, comentó.

“Pero verla hacer eso ahora… Es uno de esos momentos en los que te das cuenta de que la vida cambia muy, muy rápido. ¡Es muy loco!”, expresó ante las cámaras del medio.

La primera temporada de Merlina se estrenó a finales de noviembre y marcó un nuevo récord en Netflix para la mayor cantidad de horas reproducidas para una serie en inglés en su primera semana.

Desde entonces, la producción creció hasta establecerse como la segunda serie en inglés más vista en la plataforma con más de 1200 millones de horas reproducidas en sus primeros 28 días.

Hasta este momento, se desconoce la fecha de estreno de la segunda temporada del proyecto en Netflix, el elenco que participará y si contará nuevamente con la dirección de Tim Burton.