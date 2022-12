8 famosas que apostaron por los looks metálicos para terminar el año y lucieron increíbles

Estamos a punto de terminar el año, a unos días exactamente, y es claro que las fiestas decembrinas traen consigo algunos de los looks más brillantes de la época, lo normal sería apostar por pedrería, lentejuelas u otro tipo de brillo, pero estamos olvidando algo, los conjuntos metalizados que además de añadir un aire futurista (una tendencia que reinará en 2023) también destacan por su glamour.

Estas famosas apostaron por los looks metálicos para terminar el año y lucieron increíbles

Toma nota, que los looks metalizados serán los grandes triunfadores para el 2023, y estas celebridades ya se han unido a esta nueva tendencia. Lúcete con una prenda de este tipo.

Eiza González

La mexicana, de 32 años, ha enamorado a todos en Hollywood y se ha colocado entre las favoritas de las grandes producciones, pero no solo eso, se volvió una musa de importantes firmas de moda. El último look que utilizó causó furor, se trata de un conjunto de dos piezas con pequeños cuadros metalizados unidos entre sí, a cargo de Prada.

Zendaya

El look de armadura de la estrella de Euphoria, fue un look bastante atinado, se trata de un top hecho por Tom Ford en color rosa que usó en 2020 para los Critics Choice Awards, sin duda una pieza espectacular. Esta no es la primera vez que usa este tipo de looks, pues en su feed posee calzado, chamarras y otros outfits del mismo tipo.

Jenna Ortega

Jenna Ortega, además de llevarse el título como reina gótica este 2022, fue una de las que se sumó a las nuevas tendencias de cabello, presumiendo un corte bob largo y messy que fusionó con una nueva versión del vestido de Merlina hecho por transparencias y un corsé metálico.

Sydney Sweeney

La actriz que interpreta a Cassie en Euphoria se volvió otro ícono de la moda. Hubo un look que destacó por su sensualidad y además por el increíble delineado que usó. Se trata de un look negro con combinaciones plateadas todo firmado por LaQuan Smith.

Thalía

Thalía destaca por su exuberancia y sus looks para conducir los Latin Grammy no se quedaron atrás, pues utilizó un total de ocho vestidos que la hicieron destacar entre los invitados a la gala. Fue uno de sus vestidos que corrió a cargo de Valdrin Sahiti el gran ganador de la noche, con un tono amarillo limón.

Kim Kardashian

La reina de las tendencias, Kim Kardashian se une mucho antes que otras celebridades a lo último en moda. La socialité fue la primera en usar looks metálicos, tanto que sirvió de inspiración para otras celebridades. Aquí utilizó un vestido largo y ceñido de Dolce & Gabbana, pero también ha sido vista usando conjuntos de dos piezas del mismo tipo.

Ester Expósito

Muchos dicen que Ester Expósito se inspiró de uno de los looks de Kim Kardashian para este conjunto, pero más bien recuerda más a un estilo Y2K, un pequeño guiño a las estrellas del año 2000 como Paris Hilton y Britney Spears con estos jeans y chaqueta tipo crop con un bolso en conjunto.

Selena Gómez

La cantante, de 30 años, deslumbró en la alfombra para la premiere de su documental My Mind & Me acerca de la salud mental, con un vestido rosa satinado de la firma Rodarte.