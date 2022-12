Selena Gomez explicó por qué sube y baja de peso: no es por “descuidada” y da una gran lección

Selena Gómez es una de las celebridades que se ha colocado bajo el escrutinio público por sus constantes cambios de peso, pero no ha sido la única que ha vivido fuertes críticas por parte de los medios, a la lista se suman figuras como Camila Cabello, Adele, Rihanna, Demi Lovato y Lana Del Rey.

Dejar de replicar un discurso que haga a otros, avergonzarse de su cuerpo es de suma importancia, pues esto no solo merma en la salud de aquellos que desean verse como sus estrellas favoritas de la música y el cine, también en los propios artistas que por complacer en ceñirse a un estereotipo erróneo de belleza, se hunden en trastornos, adicciones entre otras cosas que solo afectan su salud.

Cuestionan a Selena Gómez por sus cambios corporales

Eran evidentes los cambios de peso por los que Selena Gómez atravesaba, pues al ser una figura pública tan popular como ella, el foco siempre está dirigido a lo que hace, su día a día y cómo se desenvuelve en su carrera.

Y aunque, no deberían ser cuestionados los cambios físicos de una persona porque no sabemos que es lo que provoca que esto se desemboque, hubo quien no pudo evitar hacer la incómoda pregunta, siendo sus propios seguidores quienes comenzaron a hacer comentarios acerca de su peso, lo que llevó a la cantante a explicar la razón detrás de ello.

También te podría interesar: Selena Gomez y otras famosas que dieron un alto a las críticas hacia otras mujeres

La reacción de Selena Gómez ante los cuestionamientos por sus cambios de peso ¿Cuál es su enfermedad?

Si bien, no es un secreto que Selena Gómez padece Lupus, pues ella lo declaró desde 2015, desde entonces ha luchado contra este padecimiento, que es en gran medida lo que ha provocado que su peso tenga cambios significativos.

De hecho, dos años más tarde de oficializar su padecimiento, se sometió a un trasplante de riñón, donado por su mejor amiga Francia Raisa, la historia dio vuelta al mundo y conmovió a muchos por el gesto que tuvo la joven hacia la cantante.

Fue a la revista Cosmopolitan con la que platicó más acerca de las críticas y cuestionamientos que recibió por parte de sus seguidores, que en redes sociales suma poco más de 364 millones: “Me he vuelto insegura. También tengo lupus, así que mi peso fluctúa mucho, tuve que aprender muy temprano a tener la piel gruesa cuando se trata de estas cosas y entender que no importa en absoluto. Es simplemente odioso”.

Comentó que estos comentarios eran hirientes y que, claro, la lastimaban y hacían sentir insegura, pero que esto solo era un efecto secundario de los medicamentos contra el lupus.

¿Qué es el lupus?

El lupus es una enfermedad autoinmune que afecta a diferentes órganos del cuerpo como la piel, el hígado, corazón y cerebro. Los síntomas y la forma en la que se desencadena en los pacientes afecta de una forma distinta, pero se sabe que el medicamento repercute en las hormonas, lo que provoca el constante cambio de peso.