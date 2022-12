Shakira enseña a combinar botas con leggins para la temporada con mucha clase y elegancia

Dejamos por un momento atrás los problemas que aquejaron a Shakira durante estos meses, después de su separación con Piqué, y nos enfocamos en ella como una fashion icon, pues es una de las celebs cuyos looks poseen esa cualidad de ser replicados fácilmente y lo mejor de todo sin tanto presupuesto.

Con looks que van desde lo ceñido hasta lo comfy, es un hecho que Shakira sabe como atinar una prenda que luzca sexy, que destaque lo mejor de los cuerpos y además que sea cómoda al momento de utilizarse.

También te podría interesar: “Shakira ha sido mucha mujer para Piqué”: Se descubre las veces que el futbolista le fue infiel

Botas: la prenda predilecta de Shakira para potenciar sus looks

Hablemos de un constante en los looks de la cantante colombiana, las botas se han vuelto uno de los aliados predilectos de Shakira a la hora de lucir sus prendas, cada uno de sus atuendos, sin importar la ocasión, este calzado forma parte de su outfit.

Recuerdas aquel look rojo de flequillos brillante que usó en el medio tiempo del Super Bowl 2020, así es, botas del mismo color a juego, en años anteriores las utilizó para la premiere de Zootopia en 2016 con un conjunto de minifalda y blusa bordada. Hasta el look que llevó igual que la cantante Pink en la red carpet de los MTV Video Music Awards 2009.

Antes de anunciar su separación con Gerard Piqué, usó un look de botas blancas con un mono estilo romper satinado.

Su última aparición con botas fue cuando utilizó el vestido Mugler rojo, donde bailó con unas botas de tacón de aguja, y que, de hecho, mostraron la habilidad de la cantante para usar este calzado que para muchas podría ser bastante retador que de hecho le ayudan a Shakira a lucir más alta de lo que en realidad es, con una estatura de 1.57m.

Shakira enseña a lucir botas y leggins para la temporada invernal de forma elegante

La cantante sabe como ser versátil a la hora de combinar botas, y es que como hemos visto posee una colección variada de este tipo de calzado, combinándolo con jeans ajustados, faldas, medias de red y vestidos.

También te podría interesar: ¿Una copia de Shakira? El estilo de Clara Chía y la cantante es más parecido de lo que crees

Look de Shakira para We are One

Recordamos un look de la cantante, fue una de las artistas en presentarse en el evento ‘We are One: The Obama Inaugural Celebration’ que daría la bienvenida a la presidencia a Barack Obama.

Este evento se llevó a cabo el 18 de enero de 2009 en el Lincoln Memorial y el National Mall ubicado en Washington, al ser una temporada invernal, Shakira optó por un look total black, en el que mezcló un abrigo largo de caída redondeada, añadió un pañuelo negro con motivos plateados y lo contrastó con una blusa plata con efecto desgastado y cuello redondo, los leggings negros efecto cuero y unas botas que ocultó debajo de ellos. A este atuendo agregó unos guantes que se mezclaban perfectamente con sus pantalones.

Esta opción es muy buena si lo que quieres es tener un brillo discreto que además sea viable para usar no únicamente durante las fiestas, sino como un estilo recurrente para temporadas de frío, es atinado y contiene esos pequeños destellos que tiene la ropa característica de ésta estación del año.