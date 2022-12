“¡Te vengaron, Shakira!:” España fue eliminado del Mundial y Latinoamerica celebró en su nombre

Tras conocerse la humillante manera en la que España ha sido eliminado del Mundial de la FIFA en Qatar 2022, cuando este es uno de los equipos que se caracteriza por su unica manera de jugar y que se ha llevado la copa en variadas ocasiones, el hecho ha dejado una ola de burlas en su contra.

Puede que sean uno de los equipos con victorias en los pasados mundiales, pero este año fue todo lo contrario y tras perder contra Marruecos, las redes sociales han metido a Shakira en la colada y se despacharon contra el país europeo, donde les dicen que eso les pasa por ‘racistas’ y por ‘todo lo que Shakira tuvo que padecer en ese territorio’.

Shakira ha sido acusada de delitos en este país, y se ha procreado una persecución por parte del gobierno español en su contra, donde incluso fue llevaba a rendir declaraciones ante la justicia, y por el drama del momento: su separación del exfutbolista español Gerard Piqué.

Ahora los memes abundan contra el equipo europeo, y afirman que el karma por fin se ha dejado ver en contra de los españoles. ¡Shakira fue la gran ganadora de hoy!:

“Todo le ha salido mal a España desde que Piqué le fue infiel a Shakira.”, “España está pasando un karma desde la separación entre Shakira y Piqué, que impresión jakaja”, “España ha sido eliminada del mundial. Celebra Shakira, celebra Colombia”, “Tal vez España hubiera pasado a cuartos de final si alguien no le hubiera sido infiel a Shakira”, “el aleteo de una mariposa (piqué cagando a Shakira) puede producir un huracán en otro lado del mundo (España eliminado del mundial)”, “La que debe estar muy feliz es Shakira con el gualicho que le mandó a toda España””, entre muchos más, son los comentarios que demuestran el poco respeto que las redes tienen por el país vasco en estos momentos.

Eso se llama - REPARACIÓN HISTÓRICA.



Chao España! 👋🤭 https://t.co/nkgINMxhwq — Temístocles Timidóro (@Temis_tocles) December 6, 2022

Llantos, gritos y lamentos de muchachos del bar de abajo me indican que Españita ya no está en el mundial.



Tremendo drama han montado. pic.twitter.com/PErMlD4cLV — Mala hierba...✨ (@vesare_12) December 6, 2022

Shakira asegura que no tiene pareja y está cansada de esos chismes

“Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar”, expresa el comunicado que fue replicado desde la agencia EFE y que dejó ver el malestar que Shakira tiene sobre la ola de rumores de una posible nueva relación con un hombre mucho más guapo y joven que Piqué.

Y esta no es la primera vez que sucede, pues desde que se conoció en el mes de junio que la cantante ya no estaba al lado del exjugador del Barcelona, no hubo quien no comentara que ella muy pronto sorprendería con un nuevo amor. Y así fue, pues a los pocos meses la mayoría de sus fans le pedían a gritos que volteara a mirar a su guardaespaldas que causó tanto furor al dejarse ver en el set de grabación de ‘Monotonía’.