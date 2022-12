¿Una copia de Shakira? El estilo de Clara Chía y la cantante es más parecido de lo que crees

Shakira y Clara Chía Martí han sido comparadas en distintos aspectos, desde su forma de ser hasta su forma de vestir, y es que es casi inevitable pensar que Gerard Piqué se buscó una nueva novia con características parecidas a las de su ex pareja. ¿Será que el futbolista sigue un patrón específico a la hora de enamorarse de una mujer?

Si bien hay algunas claras diferencias en su estilo, como el tipo de prendas que utilizan, mientras una se inclina por algo mucho más ceñido y sexy, la otra parece que continúa explorando diferentes formas de vestir, pues Clara Chía continúa siendo verdaderamente criticada por su forma de vestir que hasta el momento ya es mucho más cuidada que en meses anteriores.

Aunque sabemos que cada una es un mundo distinto, las comparaciones sobre su parecido físico son inevitables, y estas son algunas características en común que encontramos en su estilo.

También te podría interesar: Piqué hizo un ademán a Clara Chía que podría indicar que está cansado de su relación

El look de Shakira y Clara Chía es más parecido de lo que pensamos

Cuando se dio a conocer la nueva relación que el futbolista, Gerard Piqué, mantenía con la joven de 23 años, la red rápidamente reaccionó ante el parecido que existe entre la empleada de su empresa Kosmos y su ex pareja Shakira y estos son algunos rasgos de su estilo y físicos que demuestran la similitud entre las dos.

Melena rubia y con algunas ondas

No olvidemos el look del icónico álbum de Shakira ‘Laundry Service’ de 2001, donde su melena rubia y rizada era una de sus principales características junto a un atuendo mucho más gitano, explorando una nueva faceta de estilo que se iba desprendiendo del look rockero, hacia prendas como pantalones a la cadera y ceñidos.

Mientras tanto, este look de Clara Chía Martí, donde se le puede ver en una playa con este vestido azul y cabello con destellos rubios y rizados, recuerda mucho a una antigua Shakira.

Maquillaje al natural

Con casi nada o muy poco maquillaje, ‘Shak’ es una de las pocas famosas que no teme lucir su rostro al natural, en diversas ocasiones ha demostrado que no requiere de algo tan producido para lucir hermosa.

Por otro lado, tenemos a Clara Chía Martí quien, ha ‘brillado’ por la ausencia de maquillaje en cada uno de sus atuendos, un poco de rimel y gloss para complementar su look y listo, en realidad tampoco es una mujer que le guste demasiada producción.

Looks casuales

Para las dos la comodidad va primero, la similitud radica, sobre todo, en sus looks de jeans o pantalones sport que son mucho más anchos que los convencionales, también en prendas oversized y holgados, en el caso de Shakira podemos ver claramente este tipo de look en su video para ‘Monotonía’.

Lo mismo sucede con Clara Chía, quien utiliza pantalones de corte cuadrado y oversized en la mayoría de sus citas con el futbolista, aunque de una forma un tanto distinta a la de Shakira.

Facciones

Muchos compararon la sonrisa de Shakira con la de Clara Chía y es importante destacar que si bien no son completamente parecidas, hay algo en la forma de sus rostros que son muy parecidos.

Con facciones redondeadas, parece que Clara Chía es una pequeña versión de la cantante colombiana.

Gorras un accesorio must en los looks de las dos y el color negro

Las gorras las han usado las dos mujeres. Si bien hemos visto a Shakira utilizando este tipo de accesorio para sus looks casuales y sobre todo cuando sale a apoyar a sus hijos a algún partido, se ha convertido en una pieza recurrente a la hora de vestir. También el color negro es algo recurrente, la hemos visto con este color desde el inicio de su carrera con esos aires que traía de estrella de rock que más tarde fue transformando.

Por otro lado, está Clara Chía, quien ha portado esta prenda como parte de sus looks para pasar desapercibida de los paparazzi y bueno, el color negro es recurrente en cada uno de sus looks.