Aislinn Derbez es perfecta para ser Jazmín: 4 looks que prueban es la reina del look gypsy

Si lo que buscas es crear un look natural, Aislinn Derbez posee aquellos elementos necesarias para aquellas mujeres que buscan un look mucho más fresco y cómodo, que no incluya demasiados elementos que atraigan la atención, más bien algo ligero y chic.

La hija de Eugenio Derbez, tiene una gran estilo bohemio, no suele usar mucho maquillaje y la mayoría del tiempo utiliza tonos claros, marrones, que se adhieren a su piel perfectamente, dando ese toque de frescura y naturalidad.

Aislinn Derbez, una reina del look gypsy y estos looks lo demuestran

Hace cuatro días, la actriz subió una fotografía en donde se puede ver un gran parecido a la princesa Jazmín de Disney, justo en la publicación, Aislinn Derbez, preguntó a sus seguidores si se parecía a Elsa o a la novia de Aladdin.

Con un look de cabello largo negro, rizado y recogido hacia un lado, además de usar un look de tul azul, añadió el toque final, para sentir que ella protagonizaría una nueva versión de live action de Aladdin.

Con maquillajes sencillos que resaltan el tamaño y color de sus ojos, la atención siempre está concentrada en el rimel, que es la mayoría de las veces lo que ‘más utiliza’ si de makeup se trata. Por otro lado, los looks rosados y tonos cafés con labiales glossy añaden el toque de frescura a su piel, haciéndola brillante, casi como una obra de dermatólogos.

A través de looks firmados por Gia Banca, Aislinn Derbez explora su lado más salvaje a través de piezas hechas de macramé, inspiradas en la mitología griega, si a esto añadimos las características tan naturales de la actriz, llegamos a la conclusión que lo suyo son esta clase de estilos que le dan un aire libre a su persona.

Un look negro perfecto para destacar en la playa

Si eres amante de los looks bohemios, este atuendo remarca el estilo que Aislinn Derbez ha ido adoptando y que le ciñe bastante bien, es perfecto para lucir chic en lugares donde abundan los climas cálidos. Hecho por una falta de flecos y un corte de tipo cut-out, a este look de dos piezas le añadió unas botas cowboy blancas como cereza del pastel.

Aislinn y la fuerte conexión que tiene con el mar

La conexión que tiene la actriz con el mar parece predestinada con looks en sintonía con esos paisajes, Aislinn Derbez demuestra que los looks naturales también acentúan la belleza y se pueden utilizar como aliados.

Normalmente, es captada con vestidos holgados, piezas que se componen de telas frescas y ligeras, en tonos que van desde el verde hasta el café, siempre cálidos.

Lo árabe también es para ella, pues durante su visita a ese país, pudimos verla con atuendos que refrendan su parecido con la princesa Jazmín ¿Alguien podría darle el papel?

Aislinn Derbez, el ejemplo perfecto de que a veces no son necesarios tantos elementos para crear un look ganador y que además todo es cuestión de confianza y seguridad en ti misma para resaltar tus mejores atributos.