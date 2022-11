Aislinn Derbez se convirtió en toda una empresaria y estos son sus negocios

Aunque Aislinn Derbez heredó el talento por la actuación de su padre Eugenio Derbez, también tiene su faceta visionaria y a pesar de su carrera frente a las pantallas, ha decidido ir más allá para forjar su propio imperio destacando como toda una empresaria.

La actriz no solo cumple con su rol de madre, actriz, modelo y empresaria, sino que también saca tiempo para disfrutar de la vida y dedicarse tiempo de calidad consigo misma y sus seres más queridos.

Ella se ha encargado de encontrar su mejor versión y expandir su mensaje para que sean más conscientes de la vida y más las personas que luchen por sus sueños.

Las empresas que lidera Aislinn Derbez

La magia del caos

Fue con su podcast La magia del caos el que la llevó a emprender en este mundo tan amplio y competitivo pues su objetivo es ofrecer al público una variedad de herramientas físicas y digitales con los mejores especialistas para autoconocimiento y desarrollo personal.

Lo que en un principio se convirtió para ella en una gran terapia donde relataba como ha logrado sanar sus problemas familiares y separaciones, se convirtió en la puerta que le abrió su gran camino.

“Estoy muy contenta con el éxito que ha sido la magia de La magia del caos, empezó como un podcast y se está convirtiendo en una empresa enorme, en una plataforma muy importante de desarrollo personal, a favor de la salud mental y con herramientas realmente útiles para las personas que lo necesitan”, aseguró.

Su joyería

La actriz presume su línea de joyas exclusivas al unirse a Morena Corazón donde cuenta con diseños artesanos y ha incluido accesorios como sombreros, cinturones, y piezas de arte.

Línea de ropa

Por si fuera poco cuenta con su propia línea de ropa, Merkabá donde presume su buen gusto por la moda con looks que enamoran.

Marca sustentable

A su faceta de empresaria ha sumado Amai, una línea de belleza y cuidado personal sustentable.

Esta última fue la que la hizo entender sobre la importancia de cuidar que el cambio climático tiene que ver con la falta de educación y mala relación con nosotros mismos y con el planeta.

“Todo empezó con la marca de Amai, que es una marca de belleza sustentable, productos de cuidado personal para eliminar el uso de plástico y mostrar al mundo que se puede no dañar al planeta, no está yendo increíble, hemos ahorrado millones de botellas de plástico. Eso no nos lo enseñaron en las escuelas, faltan más herramientas para confrontar al mundo, para gestionar nuestras emociones y desarrollarnos mejor. Por eso busqué la manera de hacerlo y comencé a buscar a los mejores especialistas para que ayudaran a la gente en la magia del caos, pero no cualquiera que dice ser coach, sino los verdaderos transformadores y no necesariamente son los más famosos”, enfatizó.