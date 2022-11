Adele lució con un vestido ceñido de terciopelo negro que realzó su figura

Los temas de Adele, han puesto a cantar, pero sobre todo a llorar a muchos de sus escuchas, y esta vez, la cantante londinense regresa por fin a los escenarios para presentar sus Weekends with Adele, un show imperdible para los amantes de sus baladas que está planeado únicamente para deleitar a su público.

Weekends with Adele comprenderá las fechas del 18 de noviembre al 25 de marzo de 2023, y el escenario predilecto de la cantante para ofrecer una noche mágica los viernes y sábados por la noche será en el The Colosseum en Caesars Palace.

También te podría interesar: Hijo de Adele todo un caballero: reapareció a sus 10 y sorprendió con su cambio y gesto en concierto

Adele inaugura sus tan esperados shows de fin de semana en Las Vegas

Hace diez meses, veíamos a la cantante publicar un video donde explicaba a sus fans la razón por la que se postergarían sus espectáculos que llevaban el nombre Weekends with Adele, lamentando que tuvieran que cancelarse y explicando que había hecho todo lo que estaba en sus manos, pero que todo su equipo se había contagiado de COVID-19.

El 18 de noviembre, cuando por fin se hizo realidad este evento, la cantante se mostró entusiasmada e incluso comentó que “nunca se había sentido tan nerviosa antes de un espectáculo” . La cantante agregó: “Siempre me asusto antes de los shows, pero eso es una buena señal porque significa que me importa y que solo quiero hacer un buen trabajo”.

También te podría interesar: Adele prueba que nunca es tarde y se prepara para ir a la universidad

Weekends with Adele inicia con el pie derecho

El espectáculo de Adele dejó boquiabiertos a todos, y es que su talento para pararse en el escenario e interpretar sus temas es algo digno de admirar. Su público fue capaz de escuchar temas como Hello, Easy on Me, Rumor Has It, Someone Like You y Rolling in the Deep, solo por mencionar algunos de sus temas, pues sabemos que su repertorio posee una gran cantidad de éxitos.

Este espectáculo también añadió dos fechas más para celebrar el año nuevo junto a la cantante londinense de 34 años.

También te podría interesar: Adele nos muestra las claves para lucir transparencias de una forma elegante

El increíble look que utilizó Adele para su show Weekends with Adele

La belleza de Adele es incomparable, pese a que ha sufrido bastante por su peso e incluso algunos que otros fueron críticos con este tema, la cantante ha mostrado su fortaleza dentro y fuera del escenario, demostrando que el peso no es un impedimento para lucir hermosa.

Fue un vestido a la medida de la firma Schiaparelli, diseñado por Daniel Roseberry, el que la acompañó en su espectáculo, donde la cantante mostró su figura con una prenda ceñida de terciopelo, que le daba ese toque elegante y sensual a una velada sobria. A la pieza le fue añadida un fajín satinado del mismo color con una hebilla dorada.

Su cabello pulcro, en un rubio al que muchos medios le llamaron fresa, caía sobre sus hombros en unos rizos dorados que se asemejaban más a unas ondas discretas y bien peinadas, presumiendo el tono de cabello más claro que ha tenido hasta el momento.

Por otro lado, la joyería era simple y precisa, hecha por anillos discretos, pulseras y grandes aretes, todo en color dorado. Su makeup en tonos rosados, solo con ese toque suficiente para llamar la atención de una forma discreta y moderada.