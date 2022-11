Hijo de Adele todo un caballero: reapareció a sus 10 y sorprendió con su cambio y gesto en concierto

Adele tuvo su primer show en Las Vegas el pasado 18 de noviembre y se robó las miradas con su look y su talento como siempre.

La famosa interpretó sus más grandes éxitos como Easy on me, Hello, y To be loved, y encantó a los presentes con un show impresionante con lluvia, y fuegos.

En una parte de la noche la famosa se paseó por el público mientras cantaba e interactuaba con sus fans, y en un momento se acercó a las dos personas más importantes de su vida, su novio Rich Paul, y su hijo Ángelo.

El momento quedó captado por los fans y se ha viralizado en redes, sorprendiendo lo grande que está su hijo que ya tiene 10 años.

El emotivo momento que Adele vivió con su hijo en su concierto: así de grande está

Adele se acercó al lugar en el que estaba sentado su novio, Rich Paul y lo besó, y luego fue a la parte de arriba, donde estaba el otro hombre de su vida, su hijo.

La cantante también se acercó y lo besó y aunque no se vio de frente, solo de espaldas, sorprendió lo mucho que ha crecido Ángelo.

Hijo de Adele es todo un caballero: reapareció a sus 10 años y así luce Captura video @adele_brazil21

El único hijo de la cantante tiene el cabello corto, rubio, llevaba un traje sastre negro, y es todo un caballero que admira y ama a su madre.

Y así lo evidenció cuando Adele se le acercó, pues él casi se levantó de su asiento para besar a su mamá, encantando a todos con su gesto.

“Wow no puedo creer lo grande que está Ángelo”, “¿ese es el hijo de Adele?, que bello es todo un caballero”, “morí de amor con este momento madre e hijo, Ángelo está grandísimo”, “que guapo y galán su hijo, un caballerito”, y “se ve que ama mucho a su mamá”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La última vez que la famosa se dejó ver con su hijo fue hace muchos años, cuando todavía lo llevaba en brazos, y ahora, es todo un galán que va a sus conciertos.