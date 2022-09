Adele ‘rompe las reglas’ de los premios: recoge el Emmy al natural y sin maquillaje

En cada una de las presentaciones y alfombras rojas en las que aparece Adele suele llevar su característico marcado eyeliner y sus perfectos maquillajes que realzan su belleza. Aunque la diva no teme en mostrar su rostro al natural y en más de una oportunidad se ha mostrado tal y como es.

La cantante británica volvió a los micrófonos a finales del 2021, posicionándose nuevamente entre las artistas más escuchadas y ovacionadas con su álbum 31.

Ahora la intérprete de ‘Easy on me’ celebra haber sido la gran triunfadora de la ceremonia de entrega de los Creative Arts Emmys 2022 al llevarse cinco galardones por su documental Adele: One Night Only.

Adele presumió su Emmy al natural

A través de sus redes sociales, Adele se encargó de mostrar su alegría al ganar los cinco premios para los que estaba nominada, los cuales eran Mejor dirección para un especial de variedades, Mejor dirección técnica, manejo de cámaras y control de video para un especial, Mejor mezcla de sonido para una serie o especial, Mejor dirección y diseño de iluminación para un especial de variedades y Mejor especial de variedades (Pre-grabado).

La premiación ha dejado a la artista de 34 años a una victoria para alcanzar el codiciado EGOT, nombre que recoge a los ganadores de los premios más importantes en el mundo del entretenimiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

“¡Maldita sea, estoy complacida como un puñetazo! ¡Gracias @mrbenwinston por dejarme esta ronda esta tarde! Confía en mí para tener oficialmente un EGO. Muchas gracias @televisionacad, estoy muy honrada de recibir esto. Felicitaciones a todos los involucrados. @griffithobservatory gracias por dejarme cantar en tu montaña y un gran amor para todos los demás nominados”, publicó junto a un carrusel de fotografías suyas con su premio.

Aunque al momento de la premiación no pudo estar presente pues se encuentra trabajando en la preparación de su próxima gira en Las Vegas, decidió posar con la estatuilla desde su casa completamente al natural.

Esta no es la primera vez que Adele se deja ver al natural por sus fans. El año pasado salió en sus redes para comunicar la cancelación de sus conciertos en Phoenix y lo hizo sin una gota de maquillaje.