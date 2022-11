Ximena Navarrete se pintó el cabello estando embarazada y usuarios la critican, ¿es peligroso?

La ganadora de la corona de Miss Universo en 2010, Ximena Navarrete, se encuentra a la espera de su segundo bebé, además la modelo, también anunció que está esperando a un niño, las muestras de apoyo y felicidad por parte de sus followers no se hizo esperar, pero hubo algo que los hizo enojar ¿Qué fue?

Ximena Navarrete actualmente vive en San Luis Potosí, pero aprovechó su visita a su tierra de donde es originaria, para hacerse un cambio de look con uno de sus estilistas favoritos.

Su estancia en Guadalajara se debió a que fue una de las invitadas, junto con su esposo Juan Carlos Valladares, para celebrar la boda de Alex Fernández y Alexia Hernández el 11 de noviembre en el Templo de San Juan Macías ubicado en Zapopan, Jalisco.

También te podría interesar: La vida de Ximena Navarrete al lado de su ‘bebe arcoiris’: así su batalla para lograr ser madre

Ximena Navarrete estrena nuevo look balayage

La ex Miss Universo presumió su cambio de look a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, dejando atrás el cabello castaño oscuro con el que ya llevaba una temporada, cambiándolo por unos destellos rubios en su lugar.

El cambio lo hizo con su estilista favorito Pepe Gutiérrez junto con la peinadora Lucía, un dúo perfecto para crear este look de impacto para Ximena Navarrete que estaba compuesto por ondas y cabello dividido a la mitad. El maquillaje contenía tonos cafés y labios glossy nude.

Internautas reaccionan al cambio de look de Ximena Navarrete

Las reacciones generaron un debate en su post, donde se pudo observar dos bandos, uno que apoyaba a la modelo, defendiéndola sobre si era correcto o no que se tiñera el cabello mientras estaba embarazada y muchos otros, escribieron comentarios en los que se podría leer “¿No se supone que durante el embarazo no pueden teñirse el pelo ?”, también se leyó “Pues entendemos que la señora no tiene más que hacer más que maquillarse y tomarse fotos”.

Existen muchos consejos o mitos que giran en torno a las mujeres embarazadas, en las que se recomienda que no se tiñan el cabello, se sometan a ciertos tratamientos o coman ciertos alimentos, lo cierto es que lo mejor que podemos hacer es acudir a un experto para saber qué es lo que podemos y no debemos hacer.

También te podría interesar: Georgina Rodríguez y otras madres que han dado ejemplo de fortaleza al superar la pérdida de un hijo

Ximena Navarrete responde a los comentarios sobre su cambio de look durante el embarazo

Ximena Navarrete demostró que posee una habilidad para responder ante comentarios que pudieran juzgarla de una manera bastante diplomática, de hecho desde el primer post se le ve explicando que “Todas las que escriben en este post que cómo será posible pintarse el pelo embarazada, cada quién siga las indicaciones de su ginecólogo y consulten ustedes mismas, yo si me lo puedo pintar” .

Una de las usuarias contestó “Bueno es que son las mismas indicaciones para todas las mujeres del mundo, no es yo si puedo y tú no. Es lo mismo. La cuestión es personal, si te arriesgas o prefieres esperarte” .

Ximena Navarrete Instagram: @ximenanr

A lo que la modelo contestó que no todos los embarazos son iguales y que de hecho se trata de los productos que se utilizan para el teñido del cabello, lo que de verdad podría resultar perjudicial.

Ximena Navarrete Instagram: @ximenanr