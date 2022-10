¿Lencería a la vista? Estas famosas se han unido a la tendencia más controversial del año

La moda de los 2000 está reviviendo y ha ido cobrando cada vez más fuerza. Los jeans a la cadera, peinados con clips, gorras y todo tipo de prendas que nos recuerdan a las estrellas de aquella década como Paris Hilton y Britney Spears.

Marcas como Diesel, Balenciaga y Mugler, están retomando una tendencia que con el paso del tiempo se irá convirtiendo en todo un hit, pues las nuevas generaciones de fashion icons como Bella Hadid, Danna Paola, Belinda y Dua Lipa se han unido a esta tendencia y, con ello, es posible que miles de fans deseen retomarla para sus outfits.

Famosas que se han unido a la tendencia de ‘lencería a la vista’

Dua Lipa

La favorita de Mugler demuestra que la tendencia dosmilera es una de sus favoritas, pues, en diversas ocasiones, la hemos visto usando prendas que nos recuerdan a una antigua Britney Spears. Aquí vemos a Dua Lipa con un total look negro que deja ver su ropa interior para uno de sus conciertos.

Danna Paola

La embajadora de Fendi, conoce de moda, y ha podido convivir con fashion icons como Kim Kardashian. Su gusto por las tendencias se nota en cada prenda que usa, y Danna Paola ya se unió al trend dosmilero que deja entrever la ropa interior y, que al mismo tiempo, se ve muy chic.

Bella Hadid

Bella Hadid, una de las modelos más prestigiadas de la época, conoce de moda y sabe de tendencias, aquí la podemos ver con un look de dos piezas que deja al descubierto su ropa interior de color negro, combinándola con prendas de color rosa pastel para lucir en la playa.

Dakota Johnson

La protagonista de ‘50 Sombras de Grey’ es una de las actrices que sabe deslumbrar con looks bastante sencillos pero muy elegantes. En la foto deja al descubierto un bustier de encaje negro y a juego unos pantalones de cuero negro y tacones, quedando como resultado un outfit bien atinado.

Belinda

Beli es una it girl! No hay mucho que decir de ella pues todos sus looks son atrevidos, en tendencia y bastante icónicos, no hay atuendo que falle, ni tendencia que falte probar. La cantante usa un vestido de tipo lencero y ceñido en color azul celeste.

Megan Fox

Megan Fox y Machine Gun Kelly son quizá la pareja más sexy del espectáculo, en distintas ocasiones han aparecido con looks combinados, aquí podemos ver uno de los vestidos de la actriz que deja al descubierto su ropa interior al estar hecho completamente de transparencias y, además, está bastante ceñido, lo cual, deja relucir su figura.

Jennifer López

Nuestra querida JLo no tiene un atuendo que falle. Su look del Super Bowl fue uno de los más icónicos y en diferentes ocasiones ha demostrado ser fanática de la moda, aquí podemos verla luciendo una chaqueta de cuero que deja entrever su ropa interior en color negro, que combinó a juego con un pantalón tipo palazzo en color blanco.

Yalitza Aparicio

Yalitza utilizó este look hecho por EGR que, en su momento, causó furor en las redes sociales, dejando expuesto un brassier hecho por brillos. Como sabemos, en cada alfombra que pisa, la actriz causa ruido y, no por nada, logró convertirse en la portada más vendida de Vogue México.