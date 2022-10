“¡Es toda una princesa!”: Así reaccionó Michelle Vieth al ver a su hija con vestido de XV años

La hija del empresario Leandro Ampudia y Michelle Vieth, cumplió sus 15 primaveras el 21 de junio, la actriz lo celebró por todo lo alto y dejó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram para ‘Michita’.

La orgullosa madre había comentado que su hija seguiría la tradición familiar y que su hija festejaría su cumpleaños en Acapulco, igual que lo hizo ella cuando cumplió 15 años, también ocuparán la misma iglesia donde fue oficiada la ceremonia de su mamá, Michelle Vieth.

La emotiva reacción de Michelle Vieth al vestido de XV años de su hija

Este fin de semana Michelle Vieth estará de fiesta en Acapulco celebrando los XV años de su hija ‘Michita’ Ampudia, quien ya tiene preparado su vestido de princesa confeccionado nada más y nada menos que por el icónico diseñador de moda mexicano Mitzy.

Fue durante la tarde del viernes 14 de octubre que la actriz se dio cita junto a su hija y la madrina Raquel Bigorra para hacer la prueba final del vestido que había sido especialmente confeccionado para Michelle Ampudia.

La reacción de Michelle Vieth no se hizo esperar y entre lágrimas, compartió unas palabras: “Estoy tan agradecida con la vida por estar viviendo este momento, mi hija es toda una princesa y eso se lo debemos a Mitzy, quien se dio el tiempo para confeccionar un vestido que será hermoso”.

Raquel Bigorra fue la encargada de cumplir este sueño del que anteriormente ya habían hablado Vieth y ella, a lo que la conductora no dudó ni un segundo en llamar al diseñador para agendar una cita con él.

“Desde hace tiempo Michelle me dijo que su hija quería un vestido de Mitzy, yo le dije que le habláramos y al tercer día ya estábamos aquí para ver cómo lo quería, es un sueño de cualquier chavita de su edad. Yo no tuve quince años, solo me renté un vestido y me hicieron fotos, entonces, también veo un poco realizado mi sueño en ella, que es mi ahijada”, comentó Raquel Bigorra.

La fiesta no tendrá bailes modernos, pero sí un vals cuya coreografía estuvo a cargo de Memo Tellez, quien fuera maestro del CEA de Michelle Vieth, por otra parte, los chambelanes serán sus hermanos y otros amigos de la festejada.