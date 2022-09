Michelle Vieth regresa como Lucia de ‘Soñadoras’ y enciende la nostalgia al máximo

Michelle Vieth es una de las actrices más recordadas de la televisión mexicana por ser parte de una generación que marcó las telenovelas juveniles en los ochenta y noventa.

A pesar de que estuvo envuelta en diversas polémicas, Michelle siempre ha sido muy querida por su público y tras superar la adversidad, ha mostrado su lado más sencillo y humano posible a través de sus redes sociales.

La actriz protagonizó “Soñadoras” junto a Angélica Vale, Aracely Arámbula, Laisha Wilkins, Irán Castillo, Arath de la Torre, Eduardo Verástegui, Diego Schoening, Jan y Kuno, la cual se convirtió en una de las telenovelas con mayores ratings de audiencia entre los años 1998 y 1999.

Michelle interpretaba a Lucía, una joven adinerada, ingenua y de apariencia poco agraciada. Ella es muy amiga de Emilia (interpretada por Laisha Wilkins) y es cortejada por Beto (interpretado por Arath de la Torre), un joven apuesto pero hambriento de dinero.

Recientemente la actriz enloqueció a los fans con un inesperado video en el que aparece bailando “Únete a la Fiesta”, de Sentidos Opuestos caracterizada como Lucía.

“¿Se perdieron el live @tlnovelas_tv ? Únete a la fiesta… #unetealafiesta #lucia #soñadoras”, se lee en la descripción.

Los enredos de los protagonistas juveniles que se adentran en el mundo de los adultos sin duda atrajo a un público adolescente que pudo verse reflejado en los personajes.

No es extraño que la nostalgia se encienda a tope cuando alguno de los actores trae de regreso la telenovela.

Michelle Vieth Instagram

Los fans inundaron la publicación con mensajes en los que aplaudieron este gran regreso de Lucía y señalaron que Vieth “no ha cambiado nada en 24 años”.

“Acabas de destapar mil memorias!”. “Lucía está IGUUUUALITA!”. “Estás igual que hace 24 años! Bella”. “Me morí!!!! Lo máximo, Lucía”. “Cómo no identificarme con Lucía cuando estaba en la preparatoria me fasinaba ver la novela “Soñadoras”. “Noooo puedooo con estooooo!!! Forever young”. “Mi novela favorita del mundo mundial, estas igualita parece que los años no pasan por ti... bendiciones Michelle gracias por todos los momentos tan buenos que pase y paso por tu excelente trabajo”, se lee en los comentarios.

La mexicana, quien también ha participado en exitosos proyectos como La madrastra (2005), Cuidado con el ángel (2008) y, más recientemente, Mi fortuna es amarte (2012), se robó el corazón del público en la piel de Lucía.